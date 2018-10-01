Илларионов: Конечно, Томос – это удар ниже пояса для Путина 3 1.10.2018, 16:54

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АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Кремль чудовищно относится к автокефалии Украины.

Президент РФ Владимир Путин болезненно относится к вопросу предоставления автокефалии украинской церкви. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" высказал старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Не скажу, что полностью, но очень сильно он находится под влиянием [православных старцев]. И оно усиливается, не ослабевает. Конечно, [Томос] – это удар ниже пояса, прямо скажем. И поскольку это вопрос конфессиональный, он формально не может реагировать… то есть он, естественно, может и, я уверен, отреагирует… но пока пущены в ход слабые силы или, скажем, авангард в лице патриарха Кирилла Гундяева.

Поэтому, собственно говоря, Русская православная церковь Московского патриархата выпускает такие истерические заявления по поводу еще даже не Томоса, а назначения представителей патриарха Варфоломея в Украине", – отметил Илларионов.

По его мнению, Путин относится к возможной автокефалии УПЦ "чудовищно".

"Для современного человека, для человека ХХІ века, неважно в Украине, в России или в Западной Европе, это выглядит нелепо. Например, лица многих участников конференции YES, когда украинский президент рассказывал о получении Томоса, были полны глубочайшего недоумения. Они не западные люди не вполне понимают, что происходитпонимают, о чем идет речь. Это не 1054 год, когда происходило великое разделение – великая схизма – между восточной и западной церковью, это не 1517 год с Мартином Лютером, прибивающим свои 95 тезисов на двери Виттенбергской церкви, – это совсем другое время", – подчеркнул экс-советник Путина.

По его словам, однако в Москве это очень понимают хорошо и реагируют соответствующим образом.

"Вы знаете, что Московский патриархат сделал заявление, в котором обещал какие-то безумные кары, санкции… Это разговор, так сказать, не христиан, людей, которые должны думать о вечном и божеском, а какие-то разборки, пригодные совершенно для другого места и других лиц", – добавил Илларионов.