Видеофакт: Открыт самый длинный мост над морем 1 1.10.2018, 17:06

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Чудо инженерной техники построено в Китае и соединяет Гонконг и Макао.

В Китае запустили движение по самому длинному построенному на море мосту. Пока там курсируют только автобусы, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство Синьхуа.

На ролике, опубликованном на странице агентства в Facebook, показаны моменты строительства сооружения и сам мост.

Он построен над морем и достигает 55 километров. Мост полностью достроен, но движение по нему открыто пока только для автобусов сообщением Гонконг-Чжухай-Макао.

На строительство этого чуда инженерии ушло восемь лет, и еще шесть лет понадобилось, чтобы подготовить сам проект. Мост сократит путешествие из Гонконга до Чжухая на 2,5 часа. Теперь эта дорога займет всего полчаса. Полностью движение по мосту откроют до конца 2018 года.