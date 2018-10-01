Обвинивший студентов в краже морковки колхоз: Парень хотел увезти 70 килограммов вместо пяти 6 1.10.2018, 17:14

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Колхоз вызвал на студентов милицию.

Под Гомелем прямо на поле между студентами и представителями одного из местных сельскохозяйственных предприятий произошел конфликт. Пришлось даже вызывать милицию, пишет tut.by.

На прошлой неделе студентов третьего курса электротехнического факультета БелГУТа отправили на уборку моркови. Оплата за труд предусмотрена не была, но, по условиям договора, студенты могли забрать с поля по 5 кг корнеплодов. Однако в Telegram-канале NEXTA кто-то из студентов сообщил, что домой после работы их отправили ни с чем: морковки не дали, да еще обвинили в воровстве и вызвали милицию.

«Некаторых студэнтаў старэйшых курсаў БелДУТа накіравалі на гаспадарчыя работы. Грошаў не выплачвалі, але паабяцалі, што студэнты могуць з сабой частку ураджая ўзяць. Але, па сканчэнні работ, калі студэнты збіралі абяцаныя морквы, пад’ехаў нарад міліцыі і абвінаваціў іх у прысваенні дзярж. рэчаў, пасля чаго іх адправілі дахаты ні с чым. Вось так у адным з гомельскіх калгасаў выкарыстоўваць бескаштоўны працоўны моц студэнтаў».

В комбинате «Восток», на поле которого и произошел инцидент, рассказали свою версию произошедшего.

— Поймите, никто не считает эти нормы до грамма. Если кто-то несет в автобус пакет с лично собранной морковью, бывает, что там даже и 7, и 10 килограммов, охранник слова не скажет. Но не надо же наглеть! — говорит заместитель директора по идеологической работе ОАО «Комбинат «Восток» Наталья Самофалова.

Со слов идеолога, уже в 10 часов один из студентов принялся загружать в багажник собственного авто мешки с морковью. Сторож вызвал начальника службы охраны. Тот возмутился — не многовато ли морковки, произошла перепалка, пришлось вызвать участкового.

— Конечно, никто не собирался составлять протокол. Но, поймите, нам обидно. Они что думают, что эта морковка у нас сама растет? Мы покупали семена в Голландии задорого, потом сажали, пололи, обрабатывали. Да они столько не собрали, сколько хотели увезти. Позже мы подсчитали: примерно 60 кг на человека в тот день собранной морковки вышло, а этот парень хотел увезти 72, — возмущена руководитель.

В деканате электротехнического факультета БелГУТа случившееся называют недоразумением.

— Студенты знали, что после окончания работ с собой можно брать не более 5 кг моркови. Но один наш молодой человек был на авто и в багажник загрузил около 70 кг, как он потом объяснил — брал сразу на 15 студентов. Но охранник, видно, его не понял и подумал, что это он только на себя берет. На этой почве и произошел конфликт, — рассказал декан факультета Федор Сатырев.