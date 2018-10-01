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Убитая слонимская «чупакабра» оказалась собакой из соседнего двора

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  • 1.10.2018, 17:30
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Журналисты нашли хозяина животного.

О том, что пойманный зверь не волк, подтвердила «Газеце Слонімскай» и сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Александра Ларченко, которая приезжала собирать биоматериал застреленного животного.

— Это животное сто процентов не волк. Оно слишком маленькое для волка. Возможно это помесь собаки и волка, может даже не в первом поколении. Однозначно невозможно сказать, нужно учитывать, что собаки и волки хорошо скрещиваются, — пояснила специалист.

— А можно ли определить, причастно это животное к пропаже домашних собак?

— Боюсь, что нет. Можно было определить по костям, найденным в желудке. Но мы их не забирали, так как нам не совсем это было интересно. Мы будем производить генетические исследования на тему видовой принадлежности этого животного, — добавила Александра Ларченко, сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Беларуси.

Вскоре журналисты нашли хозяина убитого животного.

— Ночью моя собака пошла погулять и не вернулась, — рассказал хозяин собаки Геннадий Альбертович, житель деревни Деревная.

Напомним, пес был убит в ночь с 26 на 27 сентября между деревнями Львовщина и Деревная Слонимского района У Геннадия Альбертовича собака по кличке Балто прожил десять лет.

— Это помесь овчарки с какой то другой породой, точно не знаю. В том, что это была убита моя собака я убедился, когда увидел снимки в интернете, — пояснил житель деревни Деревная с улицы Луговая. Также мужчина заверил, что его собака не причастна к пропаже собак в деревне.

— В те ночи, когда пропадали собаки, моя была на привязи, я это точно знаю, — пояснил сельчанин.


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