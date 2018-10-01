Трамп: США, Канада и Мексика заключили историческую сделку 1.10.2018, 17:22

Дональд Трамп

Глава Белого дома поздравил своих коллег с заключением USMCA.

Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США, Канада и Мексика заключили историческую сделку USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — соглашение США, Мексики и Канады), сообщает РБК.

Трамп поздравил своих мексиканских и канадских коллег с заключением нового, «прекрасного» соглашения, которое «решает многие недостатки и ошибки в НАФТА, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, уменьшает торговые барьеры в США».

Стороны заключили новое соглашение в ночь на 1 октября. В Канаде подчеркнули, что договор «укрепит средний класс, а также создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полмиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом».

Пересмотр НАФТА, подписанного еще в 1994 году, был одним из предвыборных обещаний Трампа. В июне 2018 года американский президент допускал подписание отдельных соглашений с Оттавой и Мехико, в августе Трамп сообщал, что смог договориться с мексиканцами по соглашению, но не привел никаких деталей. В сентябре Трамп пригрозил конгрессу США разорвать НАФТА, если орган будет вмешиваться в переговорный процесс.