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Как съездить из Минска в Вильнюс за $6

  • 1.10.2018, 17:39

Билеты по скидке можно купить до 31 октября.

Распродажа действует до 31 октября, отправиться в поездку можно до 1 ноября, пишет tio.by.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно купить специальный код на сайте slivki.by и следовать инструкции на сайте.

Стоимость билетов:

Минск-Вильнюс: 12 руб. вместо 24 руб.

Минск-Каунас: 15 руб. вместо 30 руб.

Минск-Калининград: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск-Рига: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск — Киев: 19 руб. вместо 38 руб.

Минск-Таллин: 27,50 руб. вместо 45 руб.

Акционные билеты можно купить только в одном направлении - из Минска.


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