В горах Италии погиб известный белорусский ИТ-предприниматель
- 1.10.2018, 17:43
Андрей Богомолов был единственным индивидуальным предпринимателем среди резидентов ПВТ.
30 сентября во время подъёма в горах Италии (регион Трентино/Альто-Адидже) разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ, пишет dev.by.
Андрей Богомолов оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.
Своим «первым образованием» он называл самообразование и практический опыт. Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.
В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году.
Он успешно сотрудничал с компаниями-резидентами ПВТ, вплоть до того, что «отдавал новых заказчиков, которых не мог обслужить вследствие отсутствия центров разработки и свободного персонала».
Андрей любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своём последнем посте в Facebook он приглашал друзей присоединиться к нему на тренировке в минувшие выходные.