В горах Италии погиб известный белорусский ИТ-предприниматель 1.10.2018, 17:43

Андрей Богомолов

Андрей Богомолов был единственным индивидуальным предпринимателем среди резидентов ПВТ.

30 сентября во время подъёма в горах Италии (регион Трентино/Альто-Адидже) разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ, пишет dev.by.

Андрей Богомолов оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.

Своим «первым образованием» он называл самообразование и практический опыт. Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.

В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году.

Он успешно сотрудничал с компаниями-резидентами ПВТ, вплоть до того, что «отдавал новых заказчиков, которых не мог обслужить вследствие отсутствия центров разработки и свободного персонала».

Андрей любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своём последнем посте в Facebook он приглашал друзей присоединиться к нему на тренировке в минувшие выходные.