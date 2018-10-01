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Официально: референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся

  • 1.10.2018, 17:48

Окончательное решение о переименовании будет приниматься в парламенте страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Македонское информационное агентство.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдум составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковский сообщил, что решение на референдуме не было принято из-за низкой явки.

Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.

Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по вопросу интеграции Македонии в НАТО и ЕС.

Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку оно соответствует названию греческой области Македония.


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