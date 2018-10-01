Половина минских водителей не платят за парковки, которые стали платными 1.10.2018, 17:57

К 2020 году количество платных мест для парковки в Минске увеличится более чем в семь раз.

С 1 октября на четырёх улицах Минска водителям придётся платить за парковку. Сейчас нельзя бесплатно постоять на улицах Кирова, Свердлова, Володарского и Богдана Хмельницкого. Всего в Минске сейчас 45 зон платной парковки более чем на 3,3 тысячи мест. За август они принесли в бюджет Минска 270 тысяч рублей. А к 2020 году количество платных мест для парковки в Минске увеличится более чем в семь раз, сообщает Еврорадио.

Директор ГУ "Парковки столицы" Олег Лещинский рассказал, что предприятие решило действовать комплексно, сразу делать платными сплошные кварталы, потому что так более действенно:

"Мы пришли к тому, что по отдельной улице нет смысла работать. Одну закроешь, и все автомобилисты переезжают на соседнюю улицу. Поэтому мы пришли к тому, что нужно действовать в рамках кварталов, как, например, мы сделали в районе улицы Карла Маркса. Такой план действий намного более эффективен".

Что касается дисциплинированности белорусов, то только половина водителей оплачивают парковку:

"Чуть более 50% водителей платят. Но на разных парковках цифры разные. Где-то она востребована почти на 100%, в других местах может быть наоборот. Но, когда водитель, который раньше не оплачивал парковку, решит попасть в списки доступа, то ему придётся перед этим оплатить свои задолженности перед нами".

К 2020 году планируется оборудовать около 25 тысяч платных парковочных мест в пределах второго транспортного кольца. Директор Олег Лещинский считает, что вполне возможно за год и несколько месяцев увеличить количество платных мест более чем на 20 тысяч:

"Как и что делать, куда двигаться, мы знаем. Вопрос только в технических моментах. Где-то погода не сильно позволяет или деньги не успевают дойти до исполнителей. В этом году мы планируем сделать платными для парковки улицы Сурганова, Академическая и, скорее всего, Толстого. Возможно, если хватит, как говорят, сил и здоровья, то перейдём на другую сторону проспекта в районе Немиги и организуем платную парковку на улицах Коллекторная, Шорная, Обойная, Раковское предместье".