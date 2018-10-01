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МЧС РФ поручили готовить россиян к войне

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  • 1.10.2018, 18:02

По всей России начались штабные учения по гражданской обороне.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ запускает общероссийскую тренировку по гражданской обороне, в ходе которой чиновники, органы власти и население должны отработать действия на случай внезапной внешней агрессии против России, которая потребует перехода страны на военное положение.

Как сообщает "Интерфакс", старт трехдневным учениям в понедельник дал глава МЧС РФ Евгений Зинчев.

"Совместно с органами власти всех уровней должны быть отработаны следующие вопросы: подготовка населения в области гражданской обороны, готовность пунктов управления, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков и систем связи и оповещения. Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию", - заявил министр на селекторном совещании в Москве.

Он подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с поручением правительства.

По легенде учений происходит обострение внешнеполитической обстановки, и России становится объектом нападения. В результате происходят крупномасштабные чрезвычайные ситуации и аварии.

Силам гражданской обороны поручено отработать мероприятия по повышению устойчивости функционирования экономики и систем жизнеобеспечения в этих условиях. В их числе - развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.

Учения будут проходить в три этапа. На первых двух - в регионах будут отрабатываться вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания систем управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, готовности укрытий, систем связи и оповещения, маршрутов эвакуации населения, разворачивания пунктов временного размещения, обеспечения жизнеобеспечения населения.

На третьем этапе в каждом федеральном округе РФ запланировано проведение тактико-специальных учений в условиях военного времени.

"Мы должны своевременно предупреждать граждан об возможных опасностях и угрозах и оказывать в случае необходимости помощь и поддержку", - заявил в понедельник Зинчев.

Тренировка пройдет в течение трех дней, с 1 по 3 октября, и завершится в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

В учениях примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех субъектов РФ, подразделения МЧС России.


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