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Врачи назвали напиток, который вылечит депрессию

  • 1.10.2018, 18:07

Этот напиток снижает возбудимость нервной системы, избавляет от симптомов тахикардии, головокружения и некоторых других недугов.

Травяной чай с мелиссой, как полагают ученые, может помочь человеку побороть депрессию. Этот напиток снижает возбудимость нервной системы, избавляет от симптомов тахикардии, головокружения и некоторых других недугов, сообщает сайт segodnya.ua.

Отвар рекомендуется также принимать при менструальных болях, гастрите, бессоннице и чувстве тошноты.

Настой можно приготовить дома: для этого нужно взять листья мелиссы (сухие или свежие), залить их 75 мл кипятка и настоять в течение 15 минут. После этого можно напиток процедить и пить. Чтобы получился отвар, листья нужно залить литром воды и кипятить все это на медленном огне.

Напомним, ученые обнаружили новую угрозу чая в пакетиках. Британская чайная компания Newby Teas решила провести исследование и выяснить, как же на самом деле пакетированный чай разных сортов влияет на здоровье человека. Результаты шокировали присутствием реальной угрозы.

Кроме этого, мы писали о причинах навсегда отказаться от чая с сахаром. Сахар сам по себе не несет никакой угрозы для человека, но иногда, когда его количество в рационе слишком большое, могут возникнуть различные заболевания или недомогания. Медики рассказали о трех причинах, которые мотивируют вас отказаться пить чай с сахаром.


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