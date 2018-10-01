Врачи назвали напиток, который вылечит депрессию 1.10.2018, 18:07

Этот напиток снижает возбудимость нервной системы, избавляет от симптомов тахикардии, головокружения и некоторых других недугов.

Травяной чай с мелиссой, как полагают ученые, может помочь человеку побороть депрессию. Этот напиток снижает возбудимость нервной системы, избавляет от симптомов тахикардии, головокружения и некоторых других недугов, сообщает сайт segodnya.ua.

Отвар рекомендуется также принимать при менструальных болях, гастрите, бессоннице и чувстве тошноты.

Настой можно приготовить дома: для этого нужно взять листья мелиссы (сухие или свежие), залить их 75 мл кипятка и настоять в течение 15 минут. После этого можно напиток процедить и пить. Чтобы получился отвар, листья нужно залить литром воды и кипятить все это на медленном огне.

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