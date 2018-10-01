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Бывшего директора тюремной фабрики в Ивацевичах посадили на девять лет

  • 1.10.2018, 18:15

Экс-директора тюремной фабрики обвиняют в получении взятки.

Суд Ивацевичского района 1 октября огласил приговор бывшему директору предприятия «Исправительная колония № 5» за получение взятки, пишет «Радыё Свабода».

Экс-директора тюремной фабрики по производству мебели, приговорили к лишению свободы в колонии усиленного режима сроком на 9 лет.

Его также лишили звания полковника, права занимать ответственные должности сроком на 5 лет. Имущество осужденного подлежит конфискации.

Обвиняемый «с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207.365 евро за решение вопросов о возможности заключения контрактов на поставку мебели».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фабрика находится в мужской колонии строгого режима в Ивацевичах.


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