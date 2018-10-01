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Белорусы - одни из лидеров среди мигрантов в Эстонии

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  • 1.10.2018, 18:30
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Первое место по миграции в Эстонии занимают украинцы.

Выходцы из Украины в этом году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех стран вместе взятых.

Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на статистику МВД Эстонии.

В первые шесть месяцев текущего года Департамент полиции и погранохраны Эстонии выдал 1268 срочных видов на жительство. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 - Беларуси, 95 - России, и еще 124 - граждане других стран.

Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев доминирование украинцев еще заметнее: по состоянию на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13 410 таких разрешений, в том числе гражданам Украины - 10 602 (около 80%), Беларуси - 689, Молдовы - 582 и России - 542.

МВД Эстонии прогнозирует, что до конца года количество официальных гастарбайтеров в Эстонии вырастет до 22 тысяч человек по сравнению с 7500 на конец 2017 года.


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