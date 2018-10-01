Крупнейший банк США предсказал резкое падение юаня 1 1.10.2018, 18:37

1,514

Фото: Global Look Press

Юань ждет ослабление к доллару до минимальной отметки более чем за десятилетие.

США повысят пошлины на весь китайский импорт, спровоцировав ослабление юаня к доллару до минимальной отметки более чем за десятилетие, прогнозирует JPMorgan Chase & Co. в свете слабых перспектив перезапуска торговых переговоров между крупнейшими экономиками, передает finanz.ru.

"JPMorgan утвердил новый базовый сценарий, предполагающий введение в 2019 году 25-процентных пошлин США на все китайские товары" в финале конфликта между США и КНР, написали в обзоре в пятницу стратеги JPMorgan. Хотя прогнозы роста для США и Китая не сильно изменились частично благодаря китайским стимулам, "ослабление юаня становится частью нового баланса", написали они.

Народный банк Китая, вероятно, продолжит смягчать монетарную политику для поддержания роста перед лицом торговых угроз и вряд ли будет сильно вмешиваться, чтобы противостоять возникающему понижательному давлению на юань, прогнозируют аналитики JPMorgan.

Теперь банк ждет ослабления юаня до 7,01 за доллар к концу декабря и до 7,19 к сентябрю 2019 года, а ранее прогнозировал курс в 7,02 через 12 месяцев. В понедельник офшорный курс юаня составляет около 6,88. Согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг аналитиков, юань укрепится до 6,70 к концу следующего года. Deutsche Bank AG входит в число "медведей" рынка юаня, ожидая его девальвации до 7,4 в следующем году.