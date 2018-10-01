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Видеофакт: Под Слуцком водителя задерживали со стрельбой

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  • 1.10.2018, 18:40
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На 25-летнего жителя Слуцкого района составили пять протоколов.

В Слуцке 1 сентября сотрудники ГАИ местного РОВД несли ночную службу. В 2:40 на улице Ленина вблизи дома 207 правоохранители сигналом жезла и включением проблесковых маяков синего и красного цветов попросили водителя автомашины Volkswagen Jetta остановиться, так как стиль вождения автолюбителя у милиционеров вызвал вопросы. Как выяснилось позднее, не случайно, рассказал interfax.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

Водитель Volkswagen проигнорировал сигнал об остановке и продолжил движение в сторону автовокзала. Сотрудники ГАИ начали преследовать авто. Во время езды автолюбитель продолжал игнорировать сигналы об остановке транспортного средства: проблесковые маячки красного и синего цветов, громкоговорящее устройство и звуковые сигналы.

Действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и других участников дорожного движения. Поэтому выехав за пределы населенного пункта, сотрудники на 355 км автодороги Р-43 Кричев-Ивацевичи приняли решение использовать оружие. После двух предупредительных несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо Volkswagen и на 356 км машина остановилась.

Водителя задержали. В итоге на 25-летнего жителя Слуцкого района составили 5 протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.


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