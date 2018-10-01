Диетолог рассказала, как избавиться от чувства голода 2 1.10.2018, 19:00

2,566

Семь способов укрощения голода.

Чтобы укротить свой аппетит, завтракайте каждый день, пейте зеленый чай без сахара и обязательно высыпайтесь

Людмила Денисенко, независимый диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения рассказала "Сегодня" о семи способах укрощения голода.

Способ 1: "Перекус" физраствором

Зачастую люди путают чувство голода с жаждой. Для того, чтобы вода дольше задерживалась в организме, можно добавить в нее несколько крупинок соли. В течение дня такого физраствора можно выпить 8-10 стаканов. Важно, чтобы общий объем соли в таком напитки не превышал пол чайной ложки в стуки. Не пейте залпом — лишнюю на данный момент воду организм просто выведет, а в целом ее дефицит сохранится, что приведет к ложному голоду, и аппетит разыграется вновь.

Способ 2: Зеленый чай без сахара, по три чашки в день

Зеленый чай следует пить только без сахара, при чем тут нужно четко выдерживать часовые рамки между приемами пищи. Этот напиток диетолог рекомендует употреблять за полчаса до еды или через 2,5 часа после. Антиоксиданты, которые содержатся в этом напитки, регулируют содержание в организме гормона лептина, который держит в узде непомерный аппетит. При этом чай должен быть строго свежезаваренный. Иначе происходит окисление антиоксидантов, и они теряют указанные свойства.

Способ 3: Утром — кислые отруби

Чтобы очистить свой кишечник от "отходов", диетолог рекомендует съедать 2-3 долек лимона (натощак с водой) и 1—2 ст. л. отрубей через 15 минут после этого.

Способ 4: Табу на завтрак в обед

Свой день нужно начинать завтрака, иначе голод будет накапливаться.

Способ 5: Нужен сон

Недостаток сна человеческий организм часто пытается компенсировать за счет еды. В результате недосыпа нарушается энергообмена в клетках организма. Чтобы привести его в норму, мозг начинает требовать большего количества полезных веществ. Желание поесть повышается и потому, что при недостатке сна настроение снижается, и поднять его может удовольствие — еда.

Способ 6: Соли не больше 1 чайной ложки

Аппетит стимулируют как обычная соль, так и ее производные в промышленно-обработанных продуктах — глутаматы натрия, бикарбонаты натрия, йодиды натрия. Суммарное количество соли во всех продуктах в день не должно быть больше 1 ч. л.

Способ 7: Ешьте не чаще 3 раз в день

Дробное поступление в организм пищи способствует формированию инсулинорезистентности, из-за чего аппетит разыгрывается не на шутку. Притом зверским он остается на протяжении не только дня, но и ночью: организм, "глухой" к инсулину, требует подбросить еды, чтобы повысить уровень глюкозы.

Ранее мы писали, почему важно есть продукты зеленого цвета. В частности, продукты зеленой диеты богаты полезными веществами и хорошо усваиваются, многие из них содержат тартроновую кислоту, которая замедляет процесс липогенеза - то есть превращения углеводов в жиры. Помимо этого, они нормализуют гормональный баланс, поддерживают здоровье кожи и печени, а также улучшают когнитивные функции и работу головного мозга.