Макей в ООН пожаловался на потери Беларуси от антироссийских санкций 30 1.10.2018, 19:03

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Об этом глава МИД Беларуси заявил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Беларусь ощущает потери от санкций, которые Запад ввел против России. Это следует из речи министра иностранных дел Владимира Макея на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С этой речью он выступил с трибуны ООН 1 октября, сообщает пресс-служба МИДа.

По словам Макея, глобализационные процессы в мире сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий и разломов. Таким образом, интеграция идёт одновременно с фрагментацией, протекционизмом и даже конфронтацией.

Белорусский министр напомнил, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз, но при этом она заинтересована в экономическом взаимодействии с Евросоюзом.

"Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, мы в полной мере ощущаем на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно — но несет значительные экономические потери", — сообщил глава белорусской дипломатии.

"Беларусь имеет открытую экономику: 60-70% нашего ВВП экспортируется. Поэтому наша страна очень сильно зависит от внешних рынков и международной торговли", — подчеркнул Макей.

Он предложил "справедливую, предсказуемую и недискриминационную торгово-экономическую архитектуру — как в Европе, так и в других регионах мира, — которая учитывала бы интересы всех государств".