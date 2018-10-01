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Россия продолжает «продуктовую войну» с Беларусью

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  • 1.10.2018, 19:21
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РФ ввела режим усиленного контроля продукции пяти белорусских предприятий.

В продукции пяти белорусских предприятий лабораториями Россельхознадзора выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Об этом сообщает сайт ведомства.

В связи с этим Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля продукции, поставляемой с агрокомбината «Приднепровский» (выявление кокцидиостатиков (диклазурила) в куриных яйцах), Гомельской птицефабрики (то же), Жлобинского мясокомбината (листерии в полуфабрикатах из говядины), Минского мясокомбината (не заявленные ДНК курицы и свиньи в колбасных изделиях из говядины), а также гродненского предприятия «Коскро» (кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в тушке утки).


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