закрыть
1 октября 2018, понедельник, 21:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле

  • 1.10.2018, 19:35

Новый договор придет на смену соглашению NAFTA, которое действовало с 1994 года.

США и Канада согласовали условия нового трехстороннего договора о торговле, в котором помимо них участвует Мексика. Новый договор придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало с 1994 года, передает «Медуза».

Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности, в то время как США согласились с правом Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».

США и Мексика согласовали основные пункты договора несколько недель назад.

Пересмотр NAFTA был обещан Дональдом Трампом в рамках его предвыборной программы. Он называл соглашение невыгодным для США.

Ежегодный объем трехстороннего рынка превышает 1 миллиард долларов США.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич