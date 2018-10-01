США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле 1.10.2018, 19:35

Новый договор придет на смену соглашению NAFTA, которое действовало с 1994 года.

США и Канада согласовали условия нового трехстороннего договора о торговле, в котором помимо них участвует Мексика. Новый договор придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало с 1994 года, передает «Медуза».

Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности, в то время как США согласились с правом Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».

США и Мексика согласовали основные пункты договора несколько недель назад.

Пересмотр NAFTA был обещан Дональдом Трампом в рамках его предвыборной программы. Он называл соглашение невыгодным для США.

Ежегодный объем трехстороннего рынка превышает 1 миллиард долларов США.