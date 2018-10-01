В Фаниполе из гимназии эвакуировали 772 человека 1.10.2018, 19:46

Фото: bobr.by

Причиной экстренных мер стало возгорание в подвале здания.

1 октября в 14.00 поступило сообщение о том, что идет дым из подвала учебного корпуса гимназии на улице Комсомольской. Задымление обнаружили очевидцы, сообщает сайт МЧС.

Спасатели были на месте спустя 4 минуты после вызова. Работники МЧС совместно с персоналом гимназии эвакуировали 772 человека, из которых 712 — дети. Пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС, его причина устанавливается. Оставшиеся занятия были отменены, 2 октября гимназия будет работать в штатном режиме.