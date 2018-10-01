закрыть
1 октября 2018, понедельник, 21:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Фаниполе из гимназии эвакуировали 772 человека

  • 1.10.2018, 19:46
Фото: bobr.by

Причиной экстренных мер стало возгорание в подвале здания.

1 октября в 14.00 поступило сообщение о том, что идет дым из подвала учебного корпуса гимназии на улице Комсомольской. Задымление обнаружили очевидцы, сообщает сайт МЧС.

Спасатели были на месте спустя 4 минуты после вызова. Работники МЧС совместно с персоналом гимназии эвакуировали 772 человека, из которых 712 — дети. Пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС, его причина устанавливается. Оставшиеся занятия были отменены, 2 октября гимназия будет работать в штатном режиме.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич