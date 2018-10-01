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Польша выиграла Чемпионат мира по волейболу

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  • 1.10.2018, 19:53
Фото: EPA

В финале ЧМ поляки победили бразильцев со счетом 3:0.

Мужская сборная Польши по волейболу выиграла Чемпионат мира, который проходил в итальянском Турине. В финале ЧМ поляки выиграли у бразильцев со счетом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Таким образом бело-красные защитили свой чемпионский титул, передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда поздравил польских волейболистов с победой. «Польша - чемпион мира по волейболу во второй раз подряд! Что за радость! Что за успех!!! Спасибо!!! Вы великолепны!!! Браво бело-красные! Браво!!!» - написал Анджей Дуда в Twitter.

Тренер сборной Израиля по волейболу Гжегож Риш признался, что был удивлен победе бело-красных.

«Никто из нас не надеялся, что этот матч может быть таким легким, быстрым и приятным. Было очевидно, что Бразилии нечего было противопоставить игре нашей команды, фантастическим спортсменам в составе нашей сборной. Меня так удивило, что команда, которая в предыдущие годы получала столько золотых медалей, неожиданно предстала в этом матче, как группа беспомощных юниоров. Они практически не могли противостоять нашей команде. Наши спортсмены заслуживают похвал за то, что они проявили такой характер во время матча, играли с полной отдачей, и тем более радует завоеванная золотая медаль», - говорит Гжегож Риш.

Золотая медаль, которую поляки завоевали в Италии, стала третьей в истории и второй подряд для сборной Польши. Игроки также были награждены индивидуальными призами. В числе лучших игроков оказались доигровщик Михал Кубяк, центральные блокирующие Петр Новаковский и либеро Павел Заторский. Лучшим игроком всего Чемпионата стал Бартош Курек.


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