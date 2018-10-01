Генсек НАТО: Политики в Скопье не должны упустить историческую возможность 1.10.2018, 20:05

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Генсек НАТО и президент Европейского совета выступили с заявлением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Дональд Туск заявили, что от ближайших решений македонских политиков будет зависеть, не потеряет ли их страна историческую возможность присоединиться к европейскому и евроатлантическому сообществу.

Об этом говорится в совместном заявлении генсека НАТО и президента Евросовета, передает eurointegration.com.

В заявлении отмечается, что соглашение об изменении названия Македонии создало историческую возможность для нее присоединиться к ЕС и НАТО на правах равноправного члена.

"Движение вперед теперь зависит от политиков в Скопье. Решения, которые они примут в ближайшие дни и недели определят судьбу их страны и народа на много поколений вперед. Мы призываем их воспользоваться исторической возможностью", - заявили Столтенберг и Туск.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.