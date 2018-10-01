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Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР

  • 1.10.2018, 20:23

США рассчитывают на помощь Китая в денуклеаризации КНДР.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции у Белого дома.

«Китай хочет вести переговоры, и мы хотим вести переговоры с ними. И мы хотим, чтобы они помогли нам с Северной Кореей», — сказал Трамп, добавив, что это очень важно.

В конце августа Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею. Он отметил, что динамика диалога с КНДР несущественная, и указал, что отчасти это связано с действиями Пекина. Он пояснил, что из-за жесткой позиции США по отношению к Китаю КНР не помогает процессу денуклеаризации, как раньше. В Пекине отвергли эти обвинения.

В конце сентября стало известно, что Помпео принял приглашение северокорейского диктатора Ким Чен Ына и в следующем месяце посетит Пхеньян.


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