Во время переписи населения белорусы смогут заполнить анкету онлайн

Во время переписи населения белорусы смогут заполнить анкету онлайн7
- 1.10.2018, 20:31
В 2019 году во время переписи населения в Беларуси граждане смогут самостоятельно заполнить анкету в интернете.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко внес корректировки в указ от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь».
«Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете», — сказано в сообщении пресс-службы диктатора.
Ранее Совмин утвердил программу переписи. Вопросы, на которые необходимо будет ответить гражданам, разбили на несколько групп:
основные демографические характеристики;
миграционная активность;
национально-этнические характеристики;
образование;
источники средств к существованию;
занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет);
количество детей;
жилищные условия;
временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси;
сельскохозяйственная деятельность.