Во время переписи населения белорусы смогут заполнить анкету онлайн 7 1.10.2018, 20:31

В 2019 году во время переписи населения в Беларуси граждане смогут самостоятельно заполнить анкету в интернете.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко внес корректировки в указ от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь».

«Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете», — сказано в сообщении пресс-службы диктатора.

Ранее Совмин утвердил программу переписи. Вопросы, на которые необходимо будет ответить гражданам, разбили на несколько групп:

основные демографические характеристики;

миграционная активность;

национально-этнические характеристики;

образование;

источники средств к существованию;

занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет);

количество детей;

жилищные условия;

временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси;

сельскохозяйственная деятельность.