Brexit: Трое британских министров выступают за второй референдум
- 1.10.2018, 20:39
Согласно недавнему опросу, более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в ЕC.
Трое британских министров в частных беседах поддерживают идею проведения второго референдума о Brexit.
Об этом заявил депутат-консерватор, который был заместителем министра юстиции, Филипп Ли, сообщает Reuters.
"Подозреваю, что есть существенное количество коллег, которые найдут аргументы для второго референдума, я знаю трех министров, которые найдут" - сказал он.
При этом депутат не уточнил, о каких именно министров говорится.
Согласно недавнему опросу, более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в Европейском Союзе в случае проведения повторного референдума.
В Британии ведется кампания за повторный референдум о Brexit, но премьер-министр Тереза Мэй исключила его проведения.
Как известно, на референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.