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Brexit: Трое британских министров выступают за второй референдум

  • 1.10.2018, 20:39

Согласно недавнему опросу, более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в ЕC.

Трое британских министров в частных беседах поддерживают идею проведения второго референдума о Brexit.

Об этом заявил депутат-консерватор, который был заместителем министра юстиции, Филипп Ли, сообщает Reuters.

"Подозреваю, что есть существенное количество коллег, которые найдут аргументы для второго референдума, я знаю трех министров, которые найдут" - сказал он.

При этом депутат не уточнил, о каких именно министров говорится.

Согласно недавнему опросу, более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в Европейском Союзе в случае проведения повторного референдума.

В Британии ведется кампания за повторный референдум о Brexit, но премьер-министр Тереза Мэй исключила его проведения.

Как известно, на референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.


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