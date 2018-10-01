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Книги читает меньше половины белорусов

  • 1.10.2018, 20:50

Социологи назвали пять самых популярных «своих» авторов.

Меньше половины белорусов с разной периодичностью читают художественную литературу, остальные не притрагиваются к книге вовсе. Из белорусских авторов чаще называют Короткевича и Алексиевич. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, передает tut.by.

В ходе мониторинга было опрошено 3,8 тысячи человек в 2016 году, рассказал научный сотрудник Института социологии Кирилл Стаселько.

Оказалось, что лишь 49% читают художественную литературу, а еще почти столько же не читают вовсе. При этом ежедневно открывают книгу около 7% респондентов, еще 16% читают один или несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц — 10%, а реже одного раза еще 15%.

Если же говорить о современной белорусской литературе, то к ней обращаются 12% граждан. Еще 57% признались, что не читают, а остальная треть не смогла ответить на вопрос.

Людей также попросили назвать произведения современных белорусских авторов, которые они читали за последние три года. Больше 2% опрошенных не упоминало ни одного автора.

Тем не менее получился следующий топ-5 писателей, чьи произведения называли чаще (и, кстати, не все из них — современники):

Владимир Короткевич (упомянули 1,3% от всех опрошенных)

Светлана Алексиевич (1,2%)

Василь Быков (0,7%)

Иван Мележ (0,4%)

Наталья Батракова (0,4%).

Если же говорить о периодичности, то ежедневно читают белорусских авторов 0,5% из всех респондентов. Еще два процента читают по одному или нескольку раз в неделю. 2,7% обращаются к своей книге пару раз в месяц, а еще более 7% — даже не каждый месяц.


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