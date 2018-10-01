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Российская промышленность завязла в стагнации

  • 1.10.2018, 21:15

Весь рост, о котором отчитывается Росстат, приходится на гособоронзаказ.

Российская промышленность в сентябре осталась в зоне стагнации на фоне проблем с внутренним спросом и дельвации рубля, которая ударила как по потребителям, так и по производителям, столкнувшимся с резким ростом затрат на импортное сырье.

Индекс деловой активности в производственном секторе, который рассчитывает IHS Markit, по итогам месяца остановился на отметке 50 пунктов, которая является "водоразделом", выше которой начинается рост, а ниже - сжатие, передает finanz.ru.

По сравнению с летом ситуация улучшилась: в июле значение индикатора, оценивающего количество заказов, объемы производства и уровень занятости, падало до 2-летнего минимума в 48,1 пункта. Опросы представителей бизнеса фиксировали рецессию на производстве четыре месяца подряд.

В сентябре объемы выпуска увеличились впервые с июня, но масштабы этого роста оказались незначительными, существенно ниже многолетнего тренда, указывает Markit: оживился объем экспортных заказов, но участники опроса продолжали жаловаться на "хрупкий" внутренний спрос, по которому ударило ослабление рубля.

Одновременно девальвация взвинтила издержки промышленности, зависящей от импорта сырья и оборудования: стоимость производства подскочила с максимальной с мая скоростью, а закупочная активность продолжила сокращаться пятый месяц подряд.

Данные Markit продолжают радикальным образом расходиться с официальной статистикой, которая фиксирует промышленный бум практически весь год: в августе объемы выпуска, по данным Росстата, увеличились на 2,7%, а в обрабатывающей промышленности рост в апреле и мае превышал 5%, а в июле был больше 4%.

Судя по всему, разрыв объясняется гособоронзаказом: предприятия ОПК не участвуют в опросах Markit, но отчитываются в Росстат об освоении госпрограммы вооружений, на которую бюджет тратит около 2 трлн рублей в год.

Эти вливания маскируют и общую картину по экономике: так, согласно Росстату, на секретные статьи приходится 4,75% российского ВВП, или 4,1 трлн рублей в денежном выражении.

Это практически весь его прирост за период с 2012 по 2017 гг, составивший 4,9%.

Текущая модель роста экономики полностью сосредоточена вокруг федерального бюджета, констатирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

"Такая бюджетная экономика обречена быть медленной и хромой. Перегруженной правилами, надзором и санкциями - за бюджетными деньгами ведь еще нужно следить. С министерствами, медленно превращающимися в совокупный Госплан, когда они пытаются лично заполнить пустоты в промышленном пространстве, свести бизнесы друг с другом, создать заказы, но непременно за счет бюджетных денег и льгот", - отмечает Миркин.


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