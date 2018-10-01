Захаров: В Беларуси никто не занимается экстралигой 1 1.10.2018, 21:24

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» пожаловался, что в Минске нет афиш матчей чемпионата Беларуси по хоккею.

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в передаче "PRO спорт. Итоги" на "Беларусь 5" признался, что наша экстралига имеет огромный маркетинговый потенциал, передает pressball.by.

- Ехал в машине и слушал радио. Там рассказали про Андриевского и минское "Динамо". Много рассказали про гандбол. Про футбольный матч БАТЭ — "Динамо" Мн — тоже. В общем, обсудили все спортивные события за пять дней. А про "Динамо"-Молодечно — "Юность" — ни слова! Это каменный век! У нас никто не занимается экстралигой. Ни афиш, ни плакатов в городе. В частности, продвижением КХЛ занимаются отдельные люди, а не федерации. Так везде, поэтому эти лиги и приобретают популярность. Задача федерации — развитие детского хоккея. Думаю, нам по силам сделать из экстралиги КХЛ.