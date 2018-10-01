В 200 раз сильнее Хиросимы: последствия землетрясения в Индонезии 1.10.2018, 21:40

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ФОто: AFP

Что происходит в разрушенном Палу.

В Индонезии на острове Сулавеси установленное количество погибших в результате катастрофического землетрясения и вызванного им цунами высотой более 3 метров, по последним данным, превысило 1200 человек. Число жертв может возрасти еще в несколько раз – до многих отдаленных горных деревень, которые могли быть просто сметены оползнями, спасатели еще даже не добрались. Многие государства мира предлагают индонезийским властям помощь, а общественность и правозащитники критикуют их за долгое бездействие и попытки занизить масштабы трагедии, пишет svoboda.org.

Сейчас под завалами продолжаются поиски выживших. Десятки тысяч людей остались без воды, пищи, жилья и медицинской помощи. Поисково-спасательные операции осложняются продолжающимися повторными подземными толчками.

Остров Сулавеси, где живут более 16 миллионов человек, – одиннадцатый по величине в мире и третий в самой Индонезии – имеет редкую форму цветка или насекомого. От его центральной части отходят четыре длинных и узких полуострова, покрытых горами, круто обрывающимися к морю, высотой более 3 километров, и густыми экваториальными джунглями. Здесь живут десятки разных народов и племен, часто ведущих весьма архаичный и изолированный образ жизни.

Map of the Indonesian island of Sulawesi pic.twitter.com/neMOzPvqXE — AFP news agency (@AFP) 29 сентября 2018 г.

28 сентября в центральной части острова на глубине около 10 километров около города Палу, административного центра провинции Центральный Сулавеси, произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным местной сейсмологической ассоциации, спровоцированный им выброс энергии из-за особенностей местных геологии и рельефа оказался в 200 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы, уничтожившем в 1945 году японский город Хиросима: западная половина огромного острова, как выясняется сейчас, местами опустилась на почти полметра к морю.

Вызванное землетрясением цунами оказалось гораздо сильнее, чем ожидалось, – несмотря на то, что многих жителей Палу и других прибрежных населенных пунктов власти успели предупредить, разослав СМС. Волны, по словам очевидцев, захлестывали вторые этажи современных домов.

Detik-detik saat rumah-rumah bergerak dan roboh disebabkan proses likuifaksi dan amblesan akibat gempa 7,4 SR di Kota Palu. Permukaan tanah bergerak dan ambles sehingga semua bangunan hancur. Proses geologi yang sangat mengerikan. Diperkirakan korban terjebak di daerah ini. pic.twitter.com/Vf5McUaaSG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 30 сентября 2018 г.

В этой связи большой критике сейчас подвергается Гидрометеорологическое агентство Индонезии, которое спустя полчаса после землетрясения отменило предупреждение об угрозе цунами. Власти, однако, полагают, что волны достигли побережья, когда предупреждение еще было в силе, и люди просто не успели эвакуироваться. К тому же на пляжах города Палу в этот момент находились сотни людей, отмечавших местный религиозный праздник.

Сейчас на Сулавеси объявлено чрезвычайное положение. В Палу в общей массовой могиле, чтобы избежать распространения инфекции, экстренно похоронены уже около тысячи погибших, и власти готовят новые места захоронений. Никто не знает, что случилось с жителями окрестных горных деревень – электричество и связь в пострадавших районах до сих пор почти отсутствуют. В соседние провинции военные успели эвакуировать уже около 1300 раненых.

У спасателей и военных во многих местах отсутствует необходимая техника, и в поисках выживших развалины разрушенных строений им приходится разбирать руками. Притом что в гуманитарной помощи сейчас остро нуждаются, по последним оценкам, не менее 2 с половиной миллионов человек, когда она поступит, неизвестно – землетрясение уничтожило также многие мосты и автодороги. Под некоторыми завалами, например, в районе главной городской мечети Палу и крупнейшего торгового центра, а также под одним из уничтоженных отелей еще могут оставаться живыми десятки человек, и снаружи иногда слышны их крики.

Всеобщее внимание привлекло героическое самопожертвование 21-летнего авиадиспетчера Антониуса Гунавана Агуна, отказавшегося покидать вышку местного аэропорта, несмотря на все предупреждения и нарастание силы подземных толчков, пока c разламывавшейся авиаполосы чудом по его инструкциям успешно не взлетел последний самолет индонезийской чартерной авиакомпании "Батик Эйр" с более чем сотней пассажиров. Юноша затем спрыгнул на бетон с разваливающейся диспетчерской башни и разбился насмерть.

Из трех тюрем на Сулавеси сразу после катастрофы в общей суматохе и панике был совершен массовый побег примерно 1200 заключенных – одни из них боялись погибнуть внутри рушащихся зданий, другие же отправились спасать свои семьи.

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что пока власти страны готовы выделить на помощь пострадавшим всего чуть более 50 миллионов долларов. Свою помощь Джакарте активно предлагают другие государства – соседние Малайзия, Сингапур, Австралия и Тайвань, а также страны ЕС, США, Южная Корея и Турция.

#UPDATE There is no official death toll from the powerful quake and tsunami which struck central Indonesia, but the head of the country's search and rescue agency Muhammad Syaugi tells #AFP local staff have found a large number of dead https://t.co/AHkjjyPIU3 pic.twitter.com/P6k5UCBJTr — AFP news agency (@AFP) 29 сентября 2018 г.

Индонезия, вероятно, – самое сейсмически активное государство мира со 130 действующими вулканами. Оно входит в знаменитое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо окружностью в 40 тысяч километров, состоящее из непрерывной череды вулканов и тектонических разломов и условно идущее по границам всего океана, от Новой Зеландии и Новой Гвинеи до всех островов Индонезии, а затем через Филиппины, Японию, Курильские острова и Камчатку и далее через Аляску по всему западному побережью Северной и Южной Америки до Антарктики. Каждый год в Индонезии происходит не меньше 7–8 тысяч сильных, средних и малых землетрясений и десятки извержений вулканов.

26 августа 1883 года именно в Индонезии случилось знаменитое извержение вулкана Кракатау – когда одноименный остров между островами Ява и Суматра, где находился вулкан, провалился в недра земли сквозь толщу воды Индийского океана. Последний из взрывов, уничтоживших Крататау, в 10 тысяч раз превышал мощность атомной бомбы, взорванной в Хиросиме, – его слышали люди, находившиеся более чем в 4 тысячах километров. В воздух поднялся гигантский столб пепла высотой в 30 километров. В результате столкновения огня, пепла, океанской воды и земной магмы тогда возник так называемый пирокластический поток высотой в 900 метров, двигавшийся с огромной скоростью, и цунами высотой до 30 метров, от которых на Яве и Суматре почти мгновенно погибли, официально, более 36 тысяч человек и были уничтожены почти 300 городов и селений. По неподтвержденным данным, реальное число жертв превышало тогда 120 тысяч человек.

Воздушная волна от того взрыва обошла земной шар около 10 раз. Извержение Кракатау вызвало геоклиматические изменения на всей планете Земля, средняя температура везде понизилась на полтора градуса за 5–6 лет, и даже в Европе и США еще несколько лет спустя из-за остававшегося в стратосфере пепла люди наблюдали необычайно яркие закаты и рассветы.