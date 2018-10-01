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В Бресте четверо сотрудников БЖД слили 1,3 тонны дизтоплива

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  • 1.10.2018, 21:48
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Дизтопливо сливали двое минчан и двое брестчан.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РОВД Бреста задержали преступную группу, в которую входили двое минчан и два брестчанина. Преступный квартет занимался хищением дизельного топлива с дизель-генераторов холодильного оборудования вагонов-рефрижераторов, сообщили ГИОС УВД Брестского облисполкома.

Как отметили в ОБЭП Московского РОВД Бреста, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали четверо работников Белорусской железной дороги. Злоумышленники были задержаны сотрудниками милиции на участке ж/д пути вблизи улицы Я. Купалы в Бресте. В момент задержания они уже успели похитить и загрузить в личный автомобиль более 1,3 тонны дизельного топлива с рефрижераторной секции РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги" на сумму 1830 рублей.

Было установлено, что злоумышленники при транспортировке продукции в морозильных установках рефрижераторных секций по пути следования умышленно выключали холодильное оборудование и тем самым экономили дизельное топливо.


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