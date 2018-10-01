Северная и Южная Кореи начали разминирование границы 1.10.2018, 21:54

Демилитаризованная зона между Кореями считается едва ли не самым большим минным полем в мире.

Военные Северной и Южной Корей в понедельник, 1 октября, начали процесс разминирования территорий вокруг поселка Пханмунджом на границе двух стран, передает ТСН.

Соответствующих договоренностей на последней встрече достигли лидеры КНДР и Южной Кореи, сообщает Reuters.

В заявлении Минобороны Южной Кореи отмечается, что обе стороны согласились в течение 20 дней убрать все наземные мины в Объединенной зоне безопасности - населенном пункте Пханмунджом на границе обеих Корей.

В соглашении также предусматривается и полный отказ от оружия в Объединенной зоне безопасности, а также уменьшение наблюдательных пунктов.

Объединенная зона безопасности – единственное место вдоль 250-километровой демилитаризованной зоны, где военные с Севера и Юга находятся лицом к лицу.