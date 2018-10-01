закрыть
2 октября 2018, вторник, 0:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Ученые объявили об открытии новых элементарных частиц

1
  • 1.10.2018, 22:00
  • 1,673

Ученые обнаружили две новые элементарные частицы и приблизились к открытию третьей.

В результате экспериментов на Большом адронном коллайдере в районе Женевы ученые обнаружили две новые элементарные частицы и приблизились к открытию третьей, передает «Радио Свобода».

В Европейском центре ядерных исследований заявили, что открытие поможет больше узнать о силах, которые связывают субатомные частицы – кварки. Обе частицы были давно предсказаны теоретиками, но регистрируются они впервые.

По мнению ученых, новый шаг в этой области приближает их к пониманию сильного ядерного взаимодействия. Оно является одной из четырех фундаментальных сил в природе наряду с такими видами физического взаимодействия, как гравитационное, электромагнитное и слабое.

Большой адронный коллайдер – это аппарат, предназначенный для разгона элементарных частиц и изучения продуктов их соударений. Он является крупнейшей экспериментальной установкой в мире. Его длина составляет 27 километров. Устройство располагается под землей на границе Франции и Швейцарии. Благодаря большей энергии по сравнению с предшествовавшими аналогами этот коллайдер позволил "заглянуть" в недоступную ранее область энергий и получить научные результаты, накладывающие ограничения на ряд теоретических моделей. Участниками данного проекта являются 22 страны.

Данный аппарат, среди прочего, помог обнаружить Бозон Хиггса – элементарную частицу, предсказанную британским физиком Питером Хиггсом еще в 1964 году.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич