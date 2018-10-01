закрыть
2 октября 2018, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Анатолий Шумченко: Белорусские ИП в вакууме

1
  • 1.10.2018, 22:16
  • 1,660
Анатолий Шумченко
Фото: БелаПАН

ИП не получили ответа от чиновников на простой вопрос.

«Ни один из четырех госорганов не смог нам ответить на простой вопрос: будет или нет ответственность для ИП, если ввозить товар в Беларусь из России без онлайн-чеков?» — говорит со сцены председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Предприниматели намерены добиваться встречи с президентом, чтобы он помог им решить несколько вопросов по улучшению их работы. Tut.by сходил на очередной форум индивидуальных предпринимателей, чтобы узнать, каких именно шагов требуют ИП от властей и что изменилось в их положении за последнее время.

В отличие от предыдущего форума ипэшников, который по традиции организует «Перспектива», на этом был полный аншлаг — мест всем желающим поприсутствовать не хватило, люди сидели даже на ступеньках. На встречу приехало около 260 предпринимателей из 19 белорусских городов.

Анатолий Шумченко в самом начале форума сказал, что на него были приглашены и представители администрации правителя, и Минэкономики, и МНС, и Госстандарта, и МАРТ, департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Минфина. Однако из всех на встречу пришли только начальник отдела госнадзора за соблюдением техрегламентов и стандартов в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Кузнецова, начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов и заместитель начальника управления совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко.

— Правительство фактически проигнорировало форум, — заключил Анатолий Шумченко.

Этот форум ипэшников был посвящен подготовленным предпринимателями предложениям для нового правительства, которое, по их мнению, должно улучшить жизнь малого бизнеса.

— Мы получили новое правительство в лице премьер-министра Сергея Румаса, его первого заместителя Александра Турчина и министра экономики Дмитрия Крутого. Александр Турчин с порога заявил, что нужно поднимать малый бизнес, создавать для него условия. Господин Румас тоже отметился заявлениями, что нам нужно экономику поднимать, а господин Крутой сказал, что «мы будем поднимать зарплаты» и так далее, — отметил Анатолий Шумченко.

По его словам, «Перспектива» направила обращение непосредственно Александру Турчину, в котором предложила провести двустороннюю встречу.

— У нас попросили перечень вопросов для рассмотрения, мы дали, но на сегодня ответов на них мы не получили, — сказал Анатолий Шумченко.

Не так давно у ипэшников появилась еще одна головная боль — онлайн-чеки, которые необходимо брать в России при закупке там товаров. По словам ИП, с ними не так все просто.

— Мы оказались в вакууме. Там, где мы закупаем товар, нельзя получить онлайн-чеки, хоть это и легальные рынки России, — жалуются предприниматели в один голос. — Мы не знаем, какой будет ответственность, если при проверке не предоставим этих онлайн-чеков.

«Перспектива» отправила запрос в Министерство по налогам и сборам с вопросом, что делать, если на рынках, где закупают товар белорусские предприниматели, онлайн-чеки не выдают. В ответе ведомство написало:

«Учитывая, что объектом налогообложения НДС является исключительно факт ввоза товаров с территории, в частности, Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели обязаны производить исчисление и уплату НДС в отношении ввозимых товаров, в том числе и в случае отсутствия кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров».

— Но в законодательстве прописано, что в наличии должны быть все необходимые документы, в том числе и чеки, — подчеркивает Шумченко. — Этот ответ мы разослали в госорганы — Министерство по налогам и сборам, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Министерство внутренних дел (ОБЭП) и Министерство экономики. Также мы задали вопрос, говоря простым языком, если уплачен по накладной ввозной НДС без приложения кассовых (товарных, онлайн) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров, — будет или нет ответственность для ИП в таком случае, а если будет, то какая именно и по какой статье закона?

Представитель департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля ответил, что этот вопрос не в их компетенции и нужно обращаться в МНС. ОБЭП также переадресовал в МНС. Минэкономики также не дало внятного ответа, а точнее, «просто написало отписку». МНС, куда все переадресовывали, на вопрос не ответило.

— Это беспрецедентный пример того, что ни один из четырех госорганов не состоянии ответить на простой вопрос: «Будет или нет ответственность для ИП, а если будет, то какая именно и по какой статье закона по онлайн-чекам?!» — говорит Анатолий Шумченко. — Нам ничего не оставалось делать, как написать обращение правителю.

В проекте обращения предприниматели описали ситуацию, в которой они оказались.

«Никаких нормальных условий для работы ИП не было создано. Более того, в сложившейся ситуации на рынке существовать им осталось недолго. Никаких централизованных поставок самолетами и поездами не организовано, как и мелкооптовых рынков, на которых они бы реализовывались индивидуальным предпринимателям с требуемым пакетом документов. Вот так ваши поручения выполняются вашими подчиненными», — написано в обращении.

Предприниматели также попытались получить ответ на вопрос с онлайн-чеками от заместителя начальника управления совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерия Хомченко, который присутствовал на форуме. Но чиновник так и не дал прямого ответа.

— Мы ждем позицию МНС. Они изучают ситуацию с онлайн-чеками в России, — сказал Валерий Хомченко.

Предприниматели попросили президента о встрече с ними, чтобы обсудить несколько вопросов. В том числе распространение моратория на предоставление полного пакета обязательных по указу № 222 документов, а также снятие ответственности с ИП розничной торговли по ввезенным до настоящего времени товарам из России в части предоставления документов.

Также на форуме обсуждался вопрос с дешевыми азиатскими магазинами. Предприниматели возмущались тем, что они торгуют с огромными нарушениями, а власти закрывают на это глаза. А белорусских продавцов трясут по любому поводу.

— Да, действительно вопрос есть, — подтвердил начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов. — Сегодня у нас не меньше 160 таких объектов, где-то 85 субъектов хозяйствования. Мониторинги свидетельствуют, что почти в каждом есть нарушения либо их признаки, которые носят системный характер. Это нарушение техрегламентов, нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, нарушение кассовой дисциплины и другие. В дни проведения мониторинга размер фактической среднедневной выручки увеличивался от 2,5 до 12,8 раза.

Брать образцы товара на исследование или требовать документы на товар у этих продавцов проверяющие ведомства не могут на протяжении двух лет — это по 510-му указу. А эти магазины чаще всего были зарегистрированы менее двух лет назад.

Сейчас «прорабатываются корректировки указа № 510, который разрешает 2 года не проводить проверки».

— Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах, — рассказал Павел Филиппов.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич