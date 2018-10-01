Анатолий Шумченко: Белорусские ИП в вакууме 1 1.10.2018, 22:16

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Анатолий Шумченко

Фото: БелаПАН

ИП не получили ответа от чиновников на простой вопрос.

«Ни один из четырех госорганов не смог нам ответить на простой вопрос: будет или нет ответственность для ИП, если ввозить товар в Беларусь из России без онлайн-чеков?» — говорит со сцены председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Предприниматели намерены добиваться встречи с президентом, чтобы он помог им решить несколько вопросов по улучшению их работы. Tut.by сходил на очередной форум индивидуальных предпринимателей, чтобы узнать, каких именно шагов требуют ИП от властей и что изменилось в их положении за последнее время.

В отличие от предыдущего форума ипэшников, который по традиции организует «Перспектива», на этом был полный аншлаг — мест всем желающим поприсутствовать не хватило, люди сидели даже на ступеньках. На встречу приехало около 260 предпринимателей из 19 белорусских городов.

Анатолий Шумченко в самом начале форума сказал, что на него были приглашены и представители администрации правителя, и Минэкономики, и МНС, и Госстандарта, и МАРТ, департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Минфина. Однако из всех на встречу пришли только начальник отдела госнадзора за соблюдением техрегламентов и стандартов в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Кузнецова, начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов и заместитель начальника управления совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко.

— Правительство фактически проигнорировало форум, — заключил Анатолий Шумченко.

Этот форум ипэшников был посвящен подготовленным предпринимателями предложениям для нового правительства, которое, по их мнению, должно улучшить жизнь малого бизнеса.

— Мы получили новое правительство в лице премьер-министра Сергея Румаса, его первого заместителя Александра Турчина и министра экономики Дмитрия Крутого. Александр Турчин с порога заявил, что нужно поднимать малый бизнес, создавать для него условия. Господин Румас тоже отметился заявлениями, что нам нужно экономику поднимать, а господин Крутой сказал, что «мы будем поднимать зарплаты» и так далее, — отметил Анатолий Шумченко.

По его словам, «Перспектива» направила обращение непосредственно Александру Турчину, в котором предложила провести двустороннюю встречу.

— У нас попросили перечень вопросов для рассмотрения, мы дали, но на сегодня ответов на них мы не получили, — сказал Анатолий Шумченко.

Не так давно у ипэшников появилась еще одна головная боль — онлайн-чеки, которые необходимо брать в России при закупке там товаров. По словам ИП, с ними не так все просто.

— Мы оказались в вакууме. Там, где мы закупаем товар, нельзя получить онлайн-чеки, хоть это и легальные рынки России, — жалуются предприниматели в один голос. — Мы не знаем, какой будет ответственность, если при проверке не предоставим этих онлайн-чеков.

«Перспектива» отправила запрос в Министерство по налогам и сборам с вопросом, что делать, если на рынках, где закупают товар белорусские предприниматели, онлайн-чеки не выдают. В ответе ведомство написало:

«Учитывая, что объектом налогообложения НДС является исключительно факт ввоза товаров с территории, в частности, Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели обязаны производить исчисление и уплату НДС в отношении ввозимых товаров, в том числе и в случае отсутствия кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров».

— Но в законодательстве прописано, что в наличии должны быть все необходимые документы, в том числе и чеки, — подчеркивает Шумченко. — Этот ответ мы разослали в госорганы — Министерство по налогам и сборам, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Министерство внутренних дел (ОБЭП) и Министерство экономики. Также мы задали вопрос, говоря простым языком, если уплачен по накладной ввозной НДС без приложения кассовых (товарных, онлайн) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров, — будет или нет ответственность для ИП в таком случае, а если будет, то какая именно и по какой статье закона?

Представитель департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля ответил, что этот вопрос не в их компетенции и нужно обращаться в МНС. ОБЭП также переадресовал в МНС. Минэкономики также не дало внятного ответа, а точнее, «просто написало отписку». МНС, куда все переадресовывали, на вопрос не ответило.

— Это беспрецедентный пример того, что ни один из четырех госорганов не состоянии ответить на простой вопрос: «Будет или нет ответственность для ИП, а если будет, то какая именно и по какой статье закона по онлайн-чекам?!» — говорит Анатолий Шумченко. — Нам ничего не оставалось делать, как написать обращение правителю.

В проекте обращения предприниматели описали ситуацию, в которой они оказались.

«Никаких нормальных условий для работы ИП не было создано. Более того, в сложившейся ситуации на рынке существовать им осталось недолго. Никаких централизованных поставок самолетами и поездами не организовано, как и мелкооптовых рынков, на которых они бы реализовывались индивидуальным предпринимателям с требуемым пакетом документов. Вот так ваши поручения выполняются вашими подчиненными», — написано в обращении.

Предприниматели также попытались получить ответ на вопрос с онлайн-чеками от заместителя начальника управления совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерия Хомченко, который присутствовал на форуме. Но чиновник так и не дал прямого ответа.

— Мы ждем позицию МНС. Они изучают ситуацию с онлайн-чеками в России, — сказал Валерий Хомченко.

Предприниматели попросили президента о встрече с ними, чтобы обсудить несколько вопросов. В том числе распространение моратория на предоставление полного пакета обязательных по указу № 222 документов, а также снятие ответственности с ИП розничной торговли по ввезенным до настоящего времени товарам из России в части предоставления документов.

Также на форуме обсуждался вопрос с дешевыми азиатскими магазинами. Предприниматели возмущались тем, что они торгуют с огромными нарушениями, а власти закрывают на это глаза. А белорусских продавцов трясут по любому поводу.

— Да, действительно вопрос есть, — подтвердил начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов. — Сегодня у нас не меньше 160 таких объектов, где-то 85 субъектов хозяйствования. Мониторинги свидетельствуют, что почти в каждом есть нарушения либо их признаки, которые носят системный характер. Это нарушение техрегламентов, нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, нарушение кассовой дисциплины и другие. В дни проведения мониторинга размер фактической среднедневной выручки увеличивался от 2,5 до 12,8 раза.

Брать образцы товара на исследование или требовать документы на товар у этих продавцов проверяющие ведомства не могут на протяжении двух лет — это по 510-му указу. А эти магазины чаще всего были зарегистрированы менее двух лет назад.

Сейчас «прорабатываются корректировки указа № 510, который разрешает 2 года не проводить проверки».

— Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах, — рассказал Павел Филиппов.