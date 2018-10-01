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Истребители НАТО трижды перехватили самолеты РФ у стран Балтии

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  • 1.10.2018, 22:21
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В одном из трех случаев российский самолет летел с отключенным бортовым транспондером.

На прошлой неделе истребители НАТО трижды поднимались по тревоге с мест дислокации для перехвата российских военных самолетов, которые были зафиксированы у границ стран Балтии над Балтийским морем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы, передает liga.net.

Согласно сообщению, 25 сентября имел место инцидент, в результате которого истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции, сопровождали два самолета ТУ-160, которые летели с материковой части России в Калининград. В этот же день самолеты НАТО перехватили еще два Ту-160, летевших из материковой части РФ в Калининград и обратно.

Также 27 сентября самолет НАТО был поднят по тревоге для перехвата транспортного самолета Ил-20, направлявшегося из Калининграда на материковую часть России.

В литовском оборонном ведомстве отметили, что во всех случаях у российской авиации отсутствовали планы полетов и они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. В одном из трех случаев российский самолет летел с отключенным бортовым транспондером.

13 сентября сообщалось, что два американских истребителя F-22 перехватили российские бомбардировщики Ту-95 недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщает пресс-служба объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно информации Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, за 2017 год данных пока нет. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают. В случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

9 сентября Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали приближение к границам российского военного корабля.


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