Соболенко нужно выйти в финал «премьера» в Пекине, чтобы сохранить шансы на итоговый турнир 1.10.2018, 22:27

Арина Соболенко

Белоруска еще не утратила шансов на попадание на итоговый турнир, который стартует 22 октября в Сингапуре.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 16-е место в рейтинге ВТА и 11-е — в чемпионской гонке, еще не утратила шансов на попадание на итоговый турнир, который стартует 22 октября в Сингапуре. Туда, напомним, приглашается ведущая восьмерка ВТА-тура, передает pressball.by.

На этой неделе у женщин проходит "премьер" в Пекине с призовым фондом 8 285 274 долларов, куда также отправилась Соболенко и где начнет борьбу со второго круга матчем против экс-первой ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы. Чтобы сохранить теоретические шансы на попадание на финал тура, белоруске необходимо, по меньшей мере, добираться до финала, что, впрочем, также не гарантирует успеха.

Он зависит от того, насколько удачно выступят в китайской столице вышестоящие соперницы: Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Элизе Мертенс. Первая, кстати, во втором круге встречается с другой белоруской Александрой Саснович.