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NASA обнародовало план по отправке людей на Луну и Марс

  • 1.10.2018, 22:58

NASA объявило о подробном Национальном плане исследования космоса.

Даты в программе обозначены с некоторой долей условности, признают в агентстве.

Космическое агентство NASA объявило о подробном Национальном плане исследования космоса. Об этом сообщается на сайте агентства, передает liga.net.

Программа, в частности, содержит: планирование длительного пребывания человека на Луне и вокруг нее, закрепление американского лидерства в космосе, усиление деятельности частных космических компаний, а также выяснение путей доставки американских астронавтов на поверхность Марса.

В агентстве отметили, что во всех утверждениях, высказанных в документе (например, что астронавты прилетят на Марс в 2030 году), есть некоторая условность. Если в ходе разработки какой-то из миссий исследователи столкнутся с непреодолимым препятствием, сроки пересмотрят.

Например, прежде чем приступить к формированию даже приблизительного бюджета для пилотируемой миссии в 2030-е, NASA планирует дождаться результатов миссии Mars 2020 года, во время которой ровер соберет и проанализирует образцы с поверхности Марса.

Также в 2020 году NASA планирует запустить 13 спутников CubeSat на низкую околоземную орбиту, чтобы выяснить, как лучше подготовить грузы к космическим путешествиям - на Луну, Марс или дальше.

Когда спутники окажутся на орбите, NASA планирует использовать полученные с них данные для подготовки отправки астронавтов на Луну примерно в июне 2022 года.

27 сентября сообщалось, что японская компания-производитель космического оборудования ispace совместно с американской SpaceX запланировала две миссии на Луну: выход на орбиту спутника и отправка луноходов. Миссии хотят осуществить в 2020 и 2021 годах.


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