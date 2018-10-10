Bloomberg: Экс-советник президента США Пауэлл может заменить Хейли на посту постпреда в ООН 10.10.2018, 7:32

Дина Пауэлл

Дина Пауэлл занималась вопросами экономических инвестиций и нацбезопасности.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по экономическим инвестициям Дина Пауэлл может стать новым постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Пауэлл также была заместителем советника Трампа по вопросам нацбезопасности.

Она покинула оба поста в Белом доме в январе 2018 года. Еще одним кандидатом на должность постпреда в ООН является посол США в Германии Рик Гренелл.

Источники Bloomberg заявили, что ведущая роль в процессе выбора постпреда принадлежит госсекретарю Майку Помпео и советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, который сам в прошлом был послом при ООН.

Утром 9 октября телеканал CNN сообщил, что посол США при ООН Никки Хейли известила персонал миссии о своем уходе. Позже на брифинге в Белом доме Трамп заявил, что отставка Хейли состоится в конце года.

Дипломат заверила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году, подчеркнув, что будет поддерживать Трампа.