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Надежда Скардино возглавит новую радиостанцию «Спорт ФМ»

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  • 10.10.2018, 7:40
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Документы на регистрацию уже поданы.

Завершившая карьеру биатлонистка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Надежда Скардино станет руководителем спортивной радиостанции, сообщает pressball.by.

В профильные ведомства уже поступает документация на регистрацию нового спортивного СМИ, которое собирается заполнить давно пустующую нишу в белорусском медиапространстве. Создающаяся радиостанция будет посвящена спорту, среди учредителей компании значатся бывшие и действующие известные белорусские атлеты, а ее директор — Надежда Скардино, минувшим летом завершившая карьеру биатлонистки.

Надежда Скардино подтвердила, что работа по созданию спортивной радиостанции идет. Назвать новую радиостанцию решено "Спорт ФМ".

Одна из лучших лыжных снайперов современности и ее новая команда рассчитывают, что среди радиослушателей найдется аудитория, которая любит спорт и хочет получать оперативную и интересную информацию, не отвлекаясь на чтение либо просмотр видеоконтента. Тем более что спортивная ниша в радиоэфире страны практически не заполнена.

Что касается контента новой радиостанции, то, по словам прославленной биатлонистки, "сплав успешных атлетов и ведущих спортивных журналистов является залогом того, что продукт должен быть профессиональным и, конечно, очень бы хотелось, чтобы и популярным, а значит, успешным".

Выбирая время создания спортивного радиоканала, его учредители учитывали и приближение самого масштабного спортивного события в истории Беларуси — II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси летом 2019 года. А там уже и хоккейный ЧМ-2021 в Минске и Риге будет не за горами.


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