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Трамп встретится с Ким Чен Ыном после выборов в Конгресс

  • 10.10.2018, 7:59

Стороны рассматривают три-четыре возможных места проведения второго саммита США – КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном скорее всего состоится после выборов в Конгресс 6 ноября, сообщает «Голос Америки».

В беседе с журналистами по пути на политический митинг в Айове, Трамп сказал: «Это будет после промежуточных выборов. Сейчас я просто не могу поехать».

Ранее во вторник Трамп сообщил журналистам, что планы его второго саммита с Ким Чен Ыном прорабатываются, и что он считает, что на переговорах США с КНДР достигнут «невероятный» прогресс.

Он сказал, что госсекретарь Майк Помпео провел очень хорошие переговоры с Ким Чен Ыном на минувших выходных, и что рассматриваются три-четыре возможных места проведения саммита.

Помпео повторил заявления Трампа в краткой беседе с журналистами во время визита в Белый дом во вторник.

«Хотя нам предстоит пройти еще долгий путь и сделать многое, теперь мы видим путь, ведущий к достижению нашей конечной цели – полной и окончательной, верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», – сказал госсекретарь.

12 июня Трамп и Ким Чен Ын провели исторический первый саммит в Сингапуре, на котором лидер КНДР взял обязательство работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп положительно оценивает достигнутый к настоящему времени прогресс.

«Ракеты не летают, ядерные испытания не проводятся, – заявил Трамп в Овальном кабинете. – Мы достигли невероятного прогресса, сверхневероятного».

«Я согласился встретиться, – сказал он. – У нас установились очень хорошие отношения с председателем Кимом. Мне он нравится, я ему нравлюсь, отношения хорошие».

В понедельник Помпео заявил, что стороны «довольно близки» к согласованию деталей второго саммита.

Он добавил, что Ким Чен Ын выразил готовность допустить международных инспекторов на северокорейский ядерный полигон Пунгери и ракетный полигон Сохэ, как только США и КНДР согласуют организационные моменты.

Трамп отметил, что США не сняли «очень большие санкции», введенные против Пхеньяна.

«Я бы хотел отменить их, но нам нужно получить что-то взамен», – сказал Трамп.


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