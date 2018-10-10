«У меня на слово Минск уже аллергия» 5 10.10.2018, 8:11

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ВИКТОР ЮЩЕНКО

ФОТО: POLITTECH.ORG

Пять свежих фактов о Ющенко, который готовится много бывать в Беларуси.

Виктор Ющенко считается фаворитом в борьбе за пост представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает «Коммерсантъ». В этой связи состоявшаяся бывшего президента Украины с главой Беларуси выглядит вполне логичной. Если Ющенко будет утвержден в новом статусе, то станет много времени проводить в Минске, где идут переговоры, пишет udf.by.

Но третий президент Украины давно не был в поле зрения белорусов – с 2010 года, когда перестал быть руководителем государства. Что теперь важно знать о Ющенко?

Недавно нашел новую работу

В мае Виктора Ющенко утвердили главой наблюдательного совета «Альпари Банка» (Киев). Это небольшой частный банк, не играющий заметной роли в Украине.

При этом в 2017 году Виктор Ющенко, не работая, получил 336 тысяч гривен (около 13 тысяч долларов) от государства. Эти деньги ему предоставили благодаря праву на пожизненное содержание.

Кроме того, Ющенко пожизненно принадлежит дача и два дома отдыха, он имеет право на два автомобиля и двух помощников и советника.

Жестко критикует Россию

Например, недавно в интервью польской прессе Ющенко заявил, что Россия ответственна за 6 конфликтов в Восточной Европе: в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Крыму и Донбассе.

Украинским журналистам он говорил, что блокирование российских сайтов является вопросом безопасности страны, а не свободы слова. Введение санкций против российских интернет-компаний, в том числе соцсетей, он прокомментировал словами «очень поздно и очень мало».

Но выступает за переговоры с Россией

Тем не менее, Ющенко считает, что конфликт на Донбассе не является национальным, поэтому для его урегулирования должны пройти многосторонние переговоры с участием тех, кто и стал его автором.

Видимо, без такой позиции экс-президент Украины не смог бы претендовать на новый пост в контактной группе, одним из главных участников которой является представитель России.

Жестко критикует официальный Киев

Ющенко считает, что конфликт на Донбассе часто используется властью для оправдания своей неэффективной политики или ее отсутствия. По его мнению, в Украине теперь самый высокий уровень коррупции, чем когда-либо. Среди ошибок нынешней власти Ющенко называет провал плана по деолигархизации, слабые экономику и финансовую систему.

Оценивает переговоры в Минске как неудачу

Две недели назад экс-президент Украины заявил, что Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе не действуют и их необходимо заменить более модернизированным документом.

«За четыре года из 10 пунктов этого соглашения не реализован ни один. Это не наша вина. Это говорит о том, что этот документ не работает. Может, давайте подумаем о его модернизации? У меня на слово «Минск» уже аллергия. Это имя уже не будет работать. Это неудача. Оно показывает, что мы в тупике. И это не может быть названием нашей политики... Он себя исчерпал», – подчеркнул Ющенко в интервью «112 Украина».

Политик также считает, что без американского участия конфликт урегулировать будет трудно.

Теперь его судьба зависит от Порошенко, которому он приходится кумом

Планируется, что новый представитель Украины в переговорах по Донбассу будет назначен к 16 октября. Это прерогатива Петра Порошенко, которому, между прочим, Виктору Ющенко приходится кумом.

«Заметьте, не Петр Алексеевич у меня кумом, а я у него. Ведь это тоже есть разница. Это житейское. Я никогда никакие связи – ни родовые, ни родственные – не ставил в контекст моих убеждений национальных, государственных, убеждений моей совести», – сказал недавно третий президент Украины.