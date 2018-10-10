Задержан новый подозреваемый в убийстве журналистки в Болгарии 10.10.2018, 8:19

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Виктория Маринова

Гражданина Румынии после допроса выпустили на свободу.

В Болгарии правоохранители задержали нового подозреваемого по делу об убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что подозреваемому от 20 до 30 лет, он гражданин Болгарии. Его задержали в Германии.

Власти Германии ситуацию пока не комментировали.

На утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьера страны Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована, избита и задушена.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

9 октября правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки - гражданина Румынии. Однако после допроса его отпустили.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.