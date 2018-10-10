закрыть
10 октября 2018, среда, 10:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Вы там держитесь, доброго вам здоровья

1
  • Дмитрий Орешкин, «Сноб»
  • 10.10.2018, 8:24
  • 2,058
Дмитрий Орешкин

Что означает «осенняя качка» корабля российской государственности?

В том, что сегодня происходит в Ингушетии, и в том, что произошло на губернаторских выборах, есть важное родство: речь о сбое в системе территориального менеджмента. Несложно протянуть ниточку и дальше, вспомнив про события в ДНР/ЛНР и Кабардино-Балкарии.

Большая новость для советского мышления состоит в том, что в России/СССР любая политика — обязательно региональная. Имея в виду размеры и состав населения, это кажется ясным. Однако нет же! Советская власть, а вслед за с ней и советский народ привыкли видеть свое политическое пространство единым и неделимым монолитом красного цвета, обнимающим шестую часть глобуса. Приятно, конечно. Но далеко от действительности.

В результате хрусть — и разлетелось. Невероятно и невозможно! Удар в спину. Предательство элит. Диверсия Запада. Все что угодно, только не признание, что с нашей ментальной оптикой что-то не так. Ведь на самом деле регионы как личности. Чтобы каждый раскрылся по максимуму, надо много и долго воспитывать. Минимум три поколения. Другое дело, если от них не ждут слишком многого. Тогда достаточно построить в ряд и крепить дисциплину.

В советской картине мира пятнадцать золотых республик-сестер сияют под сенью струй прославленного фонтана ВДНХ. Но в политической реальности за это выставочное счастье расплачивались примерно столько же неблагонадежных народов или «народов-предателей», наказанных высылкой или бегством. По алфавиту от адыгов до хевсуров и чеченцев — через балкарцев, западных украинцев, ингушей, казаков, карачаевцев, корейцев, крымских татар, немцев Поволжья, поляков и пр.

Страна была смиренной, но замороженной. Стоило Хрущеву отключить морозильник — по чисто хозяйственной нужде, чтобы смыть следы крови и пополнить запас харчей, — как потекло. Экономика, особенно сырьевая советская, по определению привязана к земле. Если на повестке добыча одного определенного вида ресурсов — урана, угля, золота или леса, — проблему можно решить с помощью колючей проволоки, вертухаев на вышке и бесплатного труда врагов народа. Но если речь о комплексном развитии, включая появление неведомых ранее инноваций, то колючей проволоки и вертухаев мало. Нужна определенным образом построенная среда, которая делает территорию привлекательной для жизни и бизнеса.

Значит — раскручивай гайки. Делегируй на места больше полномочий. Вроде логично: местным лучше знать, сеять ли под Архангельском кукурузу или обойтись льном и рожью. Однако возросшая самостоятельность означает снижение зависимости от Центра. Поэтому страшновато. Что еще хуже, далеко не всем землям самостоятельность на пользу. В любой крупной стране есть территории, десятилетиями сидящие на дотации. В объединенной Германии развитый запад (прежде всего Бавария) за 25 лет влил в земли бывшей ГДР уже более двух триллионов евро. Два годовых ВВП России в одну Восточную Германию! И все равно эта территория до сих пор отличается меньшей квалификацией кадров и производительностью труда, ослабленной мотивацией к успеху и чувством ответственности, депопуляцией (около 50 тысяч человек ежегодно уезжают работать в богатые западные земли), большей склонностью к девиантному поведению (пьянство, наркотики, насильственные преступления). И, в качестве розочки на торте, устойчивой традицией голосования за самых лихих популистов как левого, так и правонационалистического толка.

Это немцы! У нас хуже. 10 сентября, назавтра после выборов в Приморском крае, В. В. Путин сообщил, что за последний год сальдо миграции в Приморье составило минус 17 тысяч человек. При этом он вежливо умолчал о сокращении рождаемости. Как быть? Лишних двух триллионов на дотации (хотя бы не евро, а рублей) у федерального правительства нет и никогда не будет. А если бы вдруг были, в очереди рядом с Приморским краем стоят еще 70 субъектов Федерации из 85, потому что только десяток с небольшим (Москва, Питер, Татарстан и малонаселенные нефтегазоносные «севера») считаются самодостаточными или «регионами-донорами». Остальные живут в долг. Густонаселенный Кавказ в первую очередь.

Допустим, Приморскому краю большая экономическая самостоятельность еще могла бы пойти на пользу (есть чем торговать и есть богатые соседи). Но именно поэтому Центр дать самостоятельность боится: как бы не упустить геостратегический контроль! А вот Чукотке, Камчатке, Магадану или Якутии самостоятельность как нож острый. Если она и поможет, то в очень, очень отдаленной перспективе. Минимум на поколение. А в ближайшие несколько лет ослабление федеральной помощи вызовет социальную катастрофу: покуда травка экономической активности подрастает, коровка с голоду помрет. Люди за десятилетия притерпелись к скромному, но постоянному источнику дохода. Кидаться в омут личной инициативы не готовы и не собираются. Предпочитают злиться, ругать местную и московскую власть и потихоньку отъезжают назад на Большую Землю. Начиная с самых активных и толковых. Медленное аккуратное одичание. Вся страна потихоньку съезжается в Московский столичный регион. Или прямиком за кордон. Идет тихая конкуренция социокультурных сред.

За 25 лет в России выросло новое поколение. А методы территориального менеджмента за 15 лет скорее откатились назад к советским. Благо, рыночные реформы 90-х, рост нефтяных цен и освобождение от территориального балласта в Средней Азии и Афганистане дали серьезный приварок в экономике и уровне жизни. Что всегда сопровождается нарастанием территориальных контрастов. Европеизированные регионы-лидеры нуждаются в одном, а депрессивная периферия — совершенно в противоположном.

И в результате на выборах в Госдуму 2016 года максимум списочной поддержки «Единой России» показала Чечня — 91,4%. А минимум Петербург — 13,0%. Москва оказалась совсем рядом — 13,3%. Не касаясь вопроса о том, как электоральные джигиты обеспечивают такие результаты, обратим внимание, что градиент опять достиг почти 90%. Как в СССР накануне распада. Примерно такие же показатели мы видели во время референдума о сохранении СССР в 1991 году. Что бы это значило?!

А вот что. Кремлевские прагматики поняли, что Петербург накопил раздражение. Полтавченко мужик хороший, но не орел. Через год выборы, и он очень даже может проиграть. А это уже прямой вызов вертикали. Поэтому, опережая события, его вежливо попросили в отставку. Надеясь, что новый начальник за год не успеет накопить такого негативного капитала и питерцы топить его не станут. Логика вертикали понятна; ей необходимо сохранить контроль и престиж. Но что она дает горожанам? А их на самом деле никто особенно и не спрашивает.

Владимирская область десятилетиями в депрессии. Она хочет перемен. И выбирает себе альтернативу в лице проходного кандидата от ЛДПР, чья техническая задача была создать иллюзию конкуренции и потом сдать игру действующей начальнице Орловой. Однако г-жа Орлова так всех достала, что теперь у области новый начальник. От которого проку будет еще меньше, хотя бы потому, что в местной думе решительное большинство у единороссов, и они уж постараются, чтобы у нарушителя конвенции ничего не вышло. Что-то похожее — только с гремучей примесью межнациональных отношений — происходит в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Пришли новые люди, увидели старые проблемы.

Кремлю сейчас не до регионов. И не до населения. У него своих вертикальных забот полон рот. Украина, Сирия, ДНР/ЛНР, Крым, компьютерные атаки, Солсберецкий собор. Еще американцы дырку в космосе просверлили… Каждое утро подъем с колен прогнувшись и постоянные удары в спину — ответки не успеваем рассылать.

А территории как-нибудь перетопчутся. Без прав и без денег, как в СССР. Им не привыкать. Вы там держитесь пока, доброго вам здоровья.

А мы тем временем можем повторить!

Но надо ли? Неужели 1991 года мало.

Дмитрий Орешкин, «Сноб»


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип