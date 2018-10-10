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Артем Милевский: На записи видно, что Кокорин берет стул и лупасит этого Пака

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  • 10.10.2018, 8:32
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Артем Милевский

Экс-полузащитник брестского "Динамо" прокомментировал инциденты с участием российских футболистов.

Экс-полузащитник брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал инциденты с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые накануне спровоцировали две драки в Москве, сообщает pressball.by.

"Конечно, я уважаю Александра и Павла как футболистов. Рад, что Кокорин выздоровел и снова здорово играет за "Зенит". Частенько смотрю матчи петербуржцев. Саша с Дзюбой — классные нападающие.

Но нельзя вернуть назад то, что произошло в кофейне. Как это возможно? Целый день появляются новые видеозаписи и новые моменты того самого утра. Но на видео, которое посмотрело уже миллионы людей, заметно, что Саша берет стул и лупасит этого Пака. Я там не был, поэтому не могу знать, из-за чего все это началось. И, если честно, не хочу вникать в эту ситуацию. Это не мое дело.

Мы живем в XXI веке, везде есть камеры видеонаблюдения, везде снимают, после чего сливают записи в интернет. Еще раз повторю, что это не мое дело. В Москве есть кому разобраться", — приводит слова Милевского "Матч ТВ".


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