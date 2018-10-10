Названы полезные напитки, которые бодрят лучше кофе 3 10.10.2018, 8:42

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Эксперты отобрали наиболее полезные для здоровья тонизирующие средства.

Огромное количество людей пьет кофе каждый день. Одни пьют этот напиток, потому что им нравится его вкус. Другие же пьют кофе, чтобы взбодриться. Если вы относитесь ко второй категории, то заменить кофе можно другими, более полезными напитками, пишет u-f.ru.

Итак, напитки, которые бодрят лучше, чем кофе, но при этом невероятно полезны, озвучили эксперты.

Чай с имбирем. Имбирь – это природный энергетик, источник молодости и красоты. Поэтому чай с имбирем поможет вам не только быстрее проснуться утром, но и сохранит вашу молодость и красоту на долгие годы.

Вода с лимоном. О пользе этого напитка известно давно. Но он не только улучшит метаболизм и поможет похудеть, но также отлично взбодрит.

Гранатовый сок. Также в списке полезных бодрящих напитков. Только пить его на голодный желудок не стоит.

Зеленые смузи. Этот полезный напиток не только взбодрит вас, но и утолит чувство голода. Приготовить его можно из зеленых яблок, шпината, брокколи, киви, петрушки, огурцов, сельдерея, то есть из любых овощей или фруктов зеленого цвета. По вкусу можно добавить мед, лимон, какао.

Матча лате. Об этом бодрящем напитке известно не многим, однако это не делает его менее полезным. Он помогает выводить из организма токсины и способствует снижению веса.

Зеленый чай. Этот напиток прочно закрепился в списке бодрящих и полезных одновременно. Поэтому любители здорового образа жизни уже давно заменили утренний кофе зеленым чаем.

Ореховые смузи. Этот напиток бодрит, снимает усталость и улучшает работу головного мозга. Приготовить его несложно при помощи обычного блендера. По вкусу можно добавить мед, корицу, какао.