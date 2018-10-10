Сельский диджей и «Морячок»: что известно о Петрове – Мишкине 5 10.10.2018, 8:52

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ПЕТРОВ-МИШКИН

ФОТО: BELLINGCAT

Как складывалась «карьера» врача и киллера из ГРУ.

Вечером 8 октября Bellingcat сообщил, что настоящее имя обвиненного полицией Великобритании в отравлении Скрипалей Александра Петрова — Александр Мишкин, и он сотрудник Главного управления Генштаба Минобороны (бывшего ГРУ). The Insider рассказал, что бывшим однокурсникам Мишкина запретили о нем рассказывать, а Дождь выяснил, где жил Мишкин в Санкт-Петербурге. Журналисты «Дождя» собрали все, что известно о Мишкине на данный момент.

Настоящее имя «Александра Петрова» Bellingcat установил по информации из открытых источников, из показаний людей, знакомых с ним, а также на основании копий документов, удостоверяющих личность, в том числе его паспорта. Он был связан с телефонным номером, который, в свою очередь, был зарегистрирован в доме, расположенном напротив общежития военной академии. Об этом рассказал на брифинге в британском парламенте депутат Боб Сили, который представляет результаты расследования Bellingcat и The Insider.

Bellingcat пытался установить настоящую личность «Петрова» по базам данных по многим регионам, предположив, что в его новых документах есть совпадения с его реальной биографией.

Откуда он родом

Из копии паспорта, которая есть в распоряжении Bellingcat, следует, что Мишкин родился в поселке Лойга Архангельского края в 1979 году. Корреспонденту The Insider и Bellingcat, который ездил в Лойгу, местные жители со слов бабушки Мишкина, основательницы местного медпункта Нины Федоровны рассказали, что ее внук служит в Мурманске военным врачом, а пару лет назад президент Владимир Путин наградил его званием Героя России.

«У Нины Федоровны есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ей очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки», — рассказала The Insider знакомая семьи. «Как-то раз, когда он приехал, я спросила, какая у него специальность. Саша сказал, что я такой специальности не знаю. Я сама медик, но когда он назвал ее, я действительно не знала и даже не смогла запомнить. Он объяснил, что это как-то связано с подводными лодками», — сказала она.

Фотографии из копий документов Александра Мишкина / Bellingcat

На брифинге представитель The Insider пояснил, что Нина Федоровна «исчезла из деревни» за три дня до того, как туда приехали участники расследования.

«Би-би-си» поговорил с односельчанами Мишкина, которые рассказали, что он хорошо учился в школе, увлекался музыкой, был сельским диджеем. Один из местных жителей также рассказал, что Мишкин получил Героя России.

Затем, по данным Bellingcat, он переехал вместе с семьей в расположенный неподалеку поселок Ломоватка, где его отец устроился на работу директором лесоперерабатывающего комбината. «Фонтанка» выяснила, что Мишкин после школы служил срочником в военной разведке в Мурманской области.

Учеба в Санкт-Петербурге

Bellingcat также выяснил, что Мишкин в 2003 году окончил «одну из самых элитных военно-медицинских академий России», где специализировался на психологии подводников, а также проходил подготовку в качестве военного врача для российских военно-морских вооруженных сил.

При этом еще до учебы Мишкин был завербован ГРУ. Дождь выяснил, что человек с именем Александр Евгеньевич Мишкин до 2006 года имел в собственности долю в помещении площадью 180 квадратных метров на улице Академика Лебедева, 30, в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра недвижимости. Это здание находится рядом с Военно-медицинской академией в Петербурге.

Когда корреспондент Дождя показал фотографию Мишкина людям, которые живут в коммунальной квартире, расположенной по адресу улица Академика Лебедева, дом 30, одна из жительниц сказала, что помнит его и что это «Мишкин Сашка, морячок». «Мишкин Саша давно тут жил, в 2000-х, уже несколько жильцов успели поменяться. Он учился в Академии», — рассказала Дождю одна из жительниц дома, где раньше жил Мишкин. Другой сосед сказал, что бывший жилец «похож» на жившего в их доме Мишкина. Он вспомнил, что Мишкин купил комнату в коммунальной квартире, но потом уехал в Москву и работал врачом.

The Insider и Bellingcat пытались связаться с однокурсниками Мишкина, но все опрошенные выпускники этого факультета отвечали, что он с ними не учился. Источники расследователей в вузе сообщили, что две недели назад однокурсников Мишкина обзвонили и «велели молчать».

Переезд в Москву

К 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил документы на имя Александра Петрова. При этом он сохранил много настоящих биографических характеристик — точную дату рождения, имя и отчество, а также имена своих родителей.

В период с 2011 года, когда его начали привлекать к участию в разведывательных операциях, до 2018 года Александр Мишкин много путешествовал под новым именем. Bellingcat и Insider узнали о нескольких поездках на Украину и самопровозглашенную Приднестровскую Республику, последняя из которых состоялась еще во время событий на Майдане в Киеве в декабре 2013 года. Поездка была довольно странной, потому что Мишкин на машине пересек границу с Приднестровьем в 16:12 и уже через 6 минут вернулся обратно. На следующий день он вылетел на самолете из Киева в Москву.

До начала сентября 2014 года Мишкин был зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе 76Б — это адрес штаб-квартиры ГРУ. Осенью 2014 года Мишкин, как и Анатолий Чепига, с которым они ездили в Солсбери, переехал в свою квартиру в Москве. Рыночная стоимость квартиры Мишкина составила 24 миллиона рублей, а квартиры Чепиги — 30 миллионов рублей. Как следует из официальных выписок из реестра, Мишкин и Чепига получили квартиры от государства и были первыми собственниками этих квартир. The Insider и Bellingcat предположили, что они получили апартаменты за боевые заслуги.

У Александра Евгеньевича Мишкина в качестве места прописки в паспорте указана квартира в Академическом районе Москвы. Фотографию паспорта (в том числе страницу с пропиской) Дождю предоставил Conflict Intelligence Team. Он обнаружил ее в документах о продаже машины и в базе данных страховых полисов ОСАГО.

По данным Росреестра, эта квартира оформлена на трех женщин с фамилией Мишкина. Корреспонденту Дождя дверь квартиры открыл мужчина, представившийся также Александром Мишкиным, но с другим отчеством — Дмитриевич. Мужчина сказал, что работает «в топливно-энергетическом секторе». По его словам, сотрудника ГРУ «Александра Петрова» он видел «в новостях» и «сильно удивился», когда выяснилось, что это его тезка.

Как следует из выписки Росреестра, полученной Дождем, эта квартира с 2013 года принадлежит трем женщинам с фамилией Мишкина. При этом в базе ФМС, с которой ознакомился CIT, Мишкин зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе 76, где расположена штаб-квартира ГРУ.

Дружба с Чепигой

Фото: CIT

CIT, который тоже независимо установил личность Мишкина, узнал, что в 2017 году он купил мерседес у Анатолий Чепиги (настоящее имя «Руслана Боширова», с которым Мишкин ездил в Солсбери). Изначально они заинтересовались автомобилем Чепиги, и узнали, что им управлял и был пойман на нарушениях некий Александр Евгеньевич, который и оказался Александром Мишкиным. Они нашли данные о нем через попавшие в интернет базы данных страховых компаний.