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Белорусские власти решили отказаться от «зеленой» энергетики

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  • 10.10.2018, 8:59
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Государство перестанет стимулировать инвесторов в этой области.

Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на пленарной сессии ХХIII Энергетического форума «Цели устойчивого развития Республики Беларусь. Энергетика. Экология. Энергоэффективность», сообщает officelife.media.

«Сегодня с учетом развития технологий общество приближается к уровню ответственности, который позволяет государству снижать стимулирующие меры для развития ВИЭ. Снижение стоимости для потребителей — то, к чему надо стремиться в ближайшей перспективе. Ведется работа по совершенствованию законодательства, регулирующего этот вопрос. Верю, мы сможем найти баланс интересов производителей и потребителей», - заявил министр.


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