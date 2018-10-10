«Ъ»: Лукашенко торгуется, но терпение Москвы на исходе 9 10.10.2018, 9:25

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Любая система рано или поздно дает сбои.

Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко ищет все новые аргументы в большом торге с Москвой.

Дризе считает, что обещание Лукашенко раздать оружие каждой семье, женщинам и старикам в случае масштабного вторжения условного противника, а также встреча с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко свидетельствуют о том, что Лукашенко вновь торгуется с Россией:

«Есть неофициальный тезис — риторика Лукашенко всякий раз ужесточается, когда у него что-то не так с Москвой».

Журналист считает, что разногласия приняли затяжной характер. По его мнению, белорусский лидер не достиг прорыва на встречах с Путиным.

Москву раздражает политика Лукашенко по принципу «и нашим, и вашим», в частности, его заигрывание с Западом и вполне дружеские отношения с Украиной. А Минск требует кредитов и отношения к себе как к российскому региону, при этом с сохранением полной независимости и суверенитета.

Кроме того, Беларусь вместе с Китаем разработала и наладила производство систем залпового огня «Полонез», так еще и продала их Азербайджану. Обозреватель «Коммерсанта» считает, что таким образом Беларусь составила конкуренцию России и нарушила стратегический баланс в регионе.

«Ультиматум не ультиматум, но негласно считается, что терпение Москвы на исходе», — пишет Дризе.

Он считает, что Александр Лукашенко хорошо торгуется на гране фола. За всю историю Союзного государства он в накладе никогда не оставался.

«Однако любая система, даже хорошо отлаженная, рано или поздно дает сбои», — предупреждает Дризе.