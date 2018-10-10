Прошлое возвращается: кто виноват в обвале белорусского рубля 5 Владимир Тарасов, «Белрынок»

10.10.2018, 9:40

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Причин у девальвации много.

В сентябре текущего года на валютном рынке Беларуси произошло знаменательное событие: объем чистой продажи валюты населением рухнул практически до нуля, что и привело к фатальным последствиям для курса рубля.

Казалось, что времена, когда любой намек на девальвацию белорусского рубля приводил к возникновению ажиотажного спроса на валюту со стороны физических лиц, уже давно прошли. Однако итоги операций с иностранными валютами на внутреннем рынке РБ в сентябре текущего года показывают, что такой стереотип поведения может вернуться.

Опасения девальвации вновь ожили

Если изучить динамику спроса и предложения иностранной валюты физическими лицами, то на первый взгляд, можно подумать, что это не так. Действительно, наличной валюты жители нашей страны купили в сентябре на 9,7 млн. долларов меньше, чем в августе, а безналичной больше, но всего на 4,9 млн. долларов. В сумме, таким образом, объем покупки валюты в сентябре даже сократился на 4,8 млн. долларов и составил 705,7 млн. долларов. Это высокое значение, но вовсе не рекордное, например, в декабре 2017 года физические лица приобрели валюты на 719,6 млн. долларов.

Однако совсем другая картина вырисовывается, если сопоставить спрос на валюту в сентябре текущего года с сентябрем прошлого года. Тут контраст разителен: наличной валюты физические лица в прошлом месяце приобрели на 107,1 млн. долларов больше, а безналичной – на 70,5 млн. долларов больше, чем в сентябре год назад. Это конечно, еще не ажиотажный спрос, но шаг к нему. Что касается низкой величины изменения объема покупки валюты в сентябре текущего года по сравнению с августом, то тут ситуацию исказило сезонное снижение спроса на валюту в сентябре в связи с завершением отпускного сезона.

Серьезное изменение произошло и с продажами валюты населением. В последние годы у жителей нашей страны возник новый стереотип поведения: после резких падений курса рубля люди бросались не покупать, а продавать доллары, что приобрести импортные товары до того, как они подорожают, или курс рубля восстановится. Именно так жители Беларуси поступили в мае 2018 года, именно так они действовали в августе того же года. Но в сентябре ситуация снова изменилась и люди вернулись к старому стандарту поведения: начали придерживать валюту.

А именно, физические лица в сентябре текущего года реализовали банкам наличной валюты на 120,5 млн. долларов меньше, чем в августе, а безналичной валюты – на 29,9 млн. долларов меньше. То есть суммарное предложение валюты со стороны населения сократилось на 150,4 млн. долларов и составило 712,5 млн. долларов. Это минимальное значение для данного параметра с февраля текущего года.

Чем вызвано столь радикальное изменение настроений жителей Беларуси, пока точно неизвестно. То ли все расчетливые жители нашей страны уже совершили нужные им покупки импортных товаров, то ли они решили, что если немного подождать, то покупки удастся совершить еще выгоднее, неизвестно. Возможно, произошло изменение в оценке степени серьезности кризиса, который обрушился на Россию, а с нею и на нашу страну. Люди начали понимать, что это не краткосрочный обвал, как ранее, а начало долгосрочной тенденции.

Не исключено, что на настроения населения повлияла и смена правительства в РБ. Тем более, что оно объявило о намерении увеличить зарплаты в бюджетной сфере, а люди еще помнят, чем заканчивались предыдущие периоды роста зарплат – девальвацией.

Чем бы ни объяснялось изменение стереотипов поведения жителей Беларуси на валютном рынке, для курса белорусского рубля они оказались фатальными. Предложение валюты со стороны населения в сентябре все же превысило спрос на нее, но всего на 6,8 млн. долларов. И это при том, что в августе физические лиц реализовали валюты в чистом выражении на 152,4 млн. долларов, а в целом за январь-сентябрь – на 1,082 млрд. долларов. Таким образом, валютный рынок в сентябре лишился традиционного притока валюты со стороны физических лиц, поэтому в условиях превышения спроса на валюту над предложением со стороны субъектов хозяйствования – резидентов РБ курс белорусского рубля по отношению к корзине валют из доллара, евро и российского рубля рухнул.

Таким образом, мы приходим к выводу, что хотя объем приобретения валюты физическими лицами в сентябре оказался на довольно умеренном уровне по историческим меркам, именно покупки валюты физическими лицами привели к наблюдаемому обвалу курса белорусского рубля.

Предприятия проявили выдержку

Конечно, вообще причин у этого явления много. В частности, негативное влияние на курс рубля оказали и белорусские предприятия, сальдо покупки/продажи которыми валюты в сентябре 2018 года составило 184,4 млн. долларов в пользу покупки. Но их влияние в данном случае не было определяющим, так как в сентябре 2017 года данный параметр равнялся 187,8 млн. долларов, а такого обвала рубля, как в 2018 году, не наблюдалось. Превышение спроса на валюту над ее предложением со стороны предприятий в сентябре является обычным явлением.

Что касается субъектов хозяйствования – нерезидентов РБ, то они в сентябре текущего года продали валюты в чистом выражении на 32,9 млн. долларов, что значительно превысило показатель сентября 2017 года, равный 9,9 млн. долларов. Но этого мало для удовлетворения спроса на валюту со стороны резидентов.

Таким образом, изменение модели поведения жителей Беларуси на валютном рынке в сентябре оказалось решающим фактором, определившим динамику курса белорусского рубля по отношению к корзине валют из доллара, евро и российского рубля.

Вопрос в том, как долго сохранятся текущие настроения. К сожалению, у нас не проводятся оперативные социологические опросы населения, способные прояснить ситуацию. Но ожидать, что смена настроений – это надолго, вряд ли стоит. Ведь главным фактором, определяющим предложение валюты со стороны физических лиц, является ее продажа в целях получения средств на повседневную жизнь, то есть долго воздерживаться от реализации валюты люди не смогут. Что касается покупки валюты населением, то возникновение ажиотажного спроса кажется маловероятным – для этого должно произойти что-то экстраординарное.

Можно ожидать, что по мере роста курса доллара будет все меньше желающих его покупать среди импортеров, что сбалансирует спрос и предложение валюты на внутреннем рынке страны и приведет к стабилизации курса рубля по отношению к корзине. Однако этот процесс вряд ли будет протекать плавно, и существует значительный риск возникновения повышенной нестабильности курса рубля. Стоимость валютной корзины может подняться до ее равновесного значения (при нулевой чистой продаже валюты населением) и выше, это приведет к увеличению объемов продажи валюты населением, а это вызовет снижение стоимости корзины. И начнется новый цикл изменения курсов.

То есть, может начаться хаос: довольно значительные колебания стоимости корзины (до 10-20%) будут происходить в течение нескольких месяцев, причем без всяких на то объективных экономических оснований в виде изменения потоков валюты от внешней торговли и движения капитала за рубеж.

Таким образом, продолжение роста курса доллара и евро в текущем году вполне вероятно. Но после того как физические лица вернутся к прежней модели поведения и возобновят чистую продажу валюты, а это со временем обязательно произойдет, стоимость корзины валют и курс доллара снова рухнут. Возможно, это произойдет в начале следующего года, как во времена девальваций белорусского рубля. Но, конечно, многое зависит от того, как в таких условиях поведут себя белорусские предприятия. Они могут занять сторону населения и усугубить обвал рубля, а могут увеличить предложение валюты, что остановит ослабление рубля.

В любом случае, ситуация для белорусского рубля сейчас неблагоприятная: его курс определяется не столько объективными факторами, сколько субъективными оценками ситуации со стороны населения и предприятий РБ.

Владимир Тарасов, «Белрынок»