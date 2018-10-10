Бунт в Ингушетии: «Будем стоять, пока не добьемся своего» 10.10.2018, 9:46

2,178

Фото: RFE/RL

Ситуация на российском Кавказе накаляется.

Ситуация в ингушском Магасе остается напряженной. Как только у людей появляется свободная минутка, они приходят на митинг, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".

Правоохранительные органы протестующим не мешают, многие из них в частных разговорах соглашаются с требованиями митингующих.

Силовики молятся и питаются вместе с участниками протестов. В рационе традиционная местная кухня и сладости. Еду готовят непрерывно в казане. Организованы контейнеры для мусора.

Тысячи людей по вечерам и пробка на бульваре им. Хрущева стали уже привычным явлением. В Магасе много свободных гостиниц, но номера практически не сдаются. Интернет есть только в отелях, кафе и в госучреждениях. Такая же ситуация со связью и в Назрани.

Люди не намерены расходиться, пока соглашение между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым не будет отменено. Митингующие собирают подписи за отмену "неравноправного обмена землями". Активисты просят местных депутатов провести собрание для урегулирования вопроса.

На связи находятся лишь 13 из 25 депутатов ингушского парламента. У остальных либо отключены телефоны, либо нет позиции. "Митинг санкционирован до 15 октября, но это не значит, что мы разойдемся, когда наступит 16 число. Мы будем стоять, пока не добьемся своего", – заявляют протестующие.