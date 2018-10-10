«Как можно вообще говорить с этой властью?»: в регионах зреет возмущение 1 10.10.2018, 9:55

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Сельсовет буквально травит местных жителей гербицидами.

Массовый замор рыбы на Гомельщине. На этот раз в деревне Ерохово. Излюбленное дачниками и пенсионерами место отдыха пострадало от… пока неизвестно чего. Но местные жители возлагают ответственность на сельско-хозяйственное предприятие, сообщает «Белсат».

И меньшие, и большие, хищники и карасики… Вся рыба брюхом вверх.

«Пришел на озеро – и сплошной кошмар. Все берега покрыты дохлой рыбой. От чего? Почему? Такой дождь прошел или что?» – задает саркастический вопрос местный житель Михаил и рассказывает, как собственными глазами видел, что за неделю до инцидента трактор местного хозяйства КСУП «Тепличное» опрыскивал рядом озимую рожь. Хотя инспектор охраны природы приехал только после нашей съемочной группы.

«Я пока не знаю, не могу ничего комментировать».

И через несколько дней после забора рыбы на экспертизу – тишина.

Местные же утверждают, что история борьбы за выполнение хозяйством «Тепличное» санитарных норм имеет как минимум 5 лет. Валентина Смаль, жительница Улуковского сельсовета:

«Они обрабатывали гербицидами картофель. И ветер был 15 метров секунду, а они не ожидали санитарного разрыва с нашими огородами. У меня большая площадь земляники была повреждена, у людей свекла, малина. И мы не добились никакой компенсации от них ».

Через год местные жители, уже наученные игнорированием их проблем со стороны сельхозпредприятия, записывают видео, на котором трактор проводит работы за 25 метров от частных огородов. Хотя по санитарным нормам - должно быть 50.

«А они нам пишут ответ, Ермольчик, заместитель руководителя райисполкома, что все правильно».

«Как можно вообще говорить с этой властью?»

Продолжение – смотрите в видео.